Maunganui, la montaña con playa de Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda la conocen como 'El monte', aunque su nombre oficial es el monte Maunganui, un antiguo volcán que se extinguió durante la formación de la isla Norte y que es uno de los símbolos de la Bahía de Plenty. Su situación no deja lugar a dudas de que la propia montaña se reclama una posición privilegiada, y es que se encuentra al final de una estrecha península, una manga de tierra que, como si fuera un bastón, se abre en una circunferencia para albergar el promontorio de 232 metros de alto y de un verde intenso gracias a la naturaleza que lo cubre. Maunganui es también uno de los focos principales del turismo neozelandés. Pegado a la ciudad de Taurange y a la famosa playa de Papamoa, es uno de los escenarios elegidos por los amantes del surf y de los deportes acuáticos, ya que es posible nadar en aguas abiertas con toda seguridad, así como en las franjas de agua que se forman entre la manga de tierra y la isla Norte. No es de extrañar, por tanto, que cada año sean muchos los campeonatos de surf que se celebran en sus playas. Cada día, muchos senderistas suben el camino hasta la cima del antiguo volcán para tomar fotos de unas vistas increíbles, que unen en el mismo encuadre el Pacífico, la playa de arena finísima y el puerto en la bahía. No hace falta decir que estamos en un lugar sagrado maorí, escenario de la leyenda de Mauao, quien se convirtió en montaña solitaria huyendo de un malogrado enamoramiento. Un arrecife artificial construido a 250 metros de la orilla y que no es visible desde el agua permite que se formen olas perfectas, por lo que aquellos que quieran disfrutar de las mejores olas tienen aquí un paraíso. Y si no hace día de playa, nada como ir de compras, ya que la ciudad costera es, además, uno de los centros comerciales más interesantes de Nueva Zelanda, concentrando gran parte del comercio de algodón. Además, pesca de altura, excursiones para navegar junto a delfines y posibilidad de disfrutar del Blokart (el deporte conocido como 'la navegación de vela en tierra'). Un paraíso que, eso sí, está al otro lado del planeta.