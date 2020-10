Mascarillas: el mar no las necesita, tú sí

La vida sigue a pesar de la pandemia y a veces incluso a causa de ella; hablábamos durante la desescalada, superados los peores momentos de la primera ola, de la mejor calidad del aire de las grandes ciudades a cuenta del confinamiento pero con lo que no contábamos es con que las mascarillas se convertirían en nuestras mejores aliadas, en el complemento imprescindible y, junto a la correcta ventilación y el mantenimiento de la distancia de seguridad, en el mejor modo de evitar que el COVID-19 nos visite.

Pero resulta que las mascarillas, salvo que te decantes por las de tela (y, si lo haces, asegúrate de que están homologadas...), son desechables y no han hecho falta más que unos pocos meses del mundo tras la mascarilla para que el mar haya acusado su presencia... Esa es la razón por la que el pasado jueves la arena de la playa canaria de Las Canteras se convirtió en un mural cuyo fin no es otro que concienciarnos acerca de lo que hacemos con las mascarillas que tenemos que desechar.

Mascarilla | Pixabay

Seguro que ya has visto más de una mascarilla tirada por la calle y cabe que no imagines que muchas están acabando en el mar y no, ese no es ni de lejos su lugar ni mucho menos son mascarillas lo que queremos encontrarnos en la arena en nuestra próxima escapada a la playa; y para recordarnos esto el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria puso la playa de las canteras al servicio del artista Óscar Rodríguez Vila: durante la bajamar la playa fue su lienzo y ayudándose solo de un palo y varios rastrillos, creó su obra, una obra efímera que el mar borró cuando subió la marea de modo que fueron las propias olas las que nos gritaron ¡fuera las mascarillas de nuestras aguas!.

Cuidar el medio ambiente en general y mantener limpios los mares en particular son cuestiones de suma importancia de las que no debemos permitir que la pandemia nos despiste.