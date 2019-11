Durante la Navidad Malta, el archipiélago entero, se transforma, sus calles se iluminan como nunca, los árboles de Navidad aparecen en los rincones menos pensados y, junto a ellos, los belenes además de encantadores mercadillos, también se oyen villancicos por todas partes interpretados por estupendos coros en diferentes conciertos callejeros. A la Navidad maltesa no le falta detalle y, ante tanto evento y tanta maravilla ¿qué es lo que no te puedes perder? te lo contamos.

Luces de Navidad | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Chirstmas Village en Valletta Waterfront

El famoso paseo marítimo de Malta se convierte ya no en un mercado sino en todo un pueblo navideño al que no le falta detalle: luces de navidad, villancicos, gastronomía de temporada y mil actividades para los más pequeños que van desde los talleres de pintacaras y figuras de globos hasta espectáculos de marionetas pasando por la maravillosa casa, taller y jardín de nieve de Papá Noel.

Villa navideña en Hamrun

En Hamrun se monta también otra villa navideña, éste sí es un mercadillo al uso, el ideal para que te hagas con algunas figuritas artesanales con las que dar un toque maltés a la decoración navideña de tu hogar, por supuesto aquí también encontrarás casetas en las que degustar delicias maltesas de navidad y actividades organizadas para entretener a los más pequeños que son, al fin y al cabo, el corazón de la Navidad.

Árbol de Navidad | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La Magia di Natale en Munxar

Este mercadillo es una de las novedades del año en Malta, se organiza por primera vez en uno de los pueblos más pintorescos de este archipiélago, Munxar. Aquí no faltan los pequeños regalos, golosinas, productos made in Malta, golosinas artesanales y el vino caliente tan típico del centro de Europa, Papá Noel visitará este mercadillo para hablar con los más pequeños y hacerse fotos con ellos.

Eco Chirstmas Market

Si eres de los que, siguiendo el ejemplo de la niña Greta, tratas de cambiar tus hábitos de vida adquiriendo otros que sean menos perjudiciales para el medio ambiente, te encantará este mercadillo que se celebrará los días 21 y 22 de diciembre en Magazzino Hall; aquí encontrarás regalos y detalles de navidad de lo más original y todos sostenibles.

Luces de Navidad | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Primer Mercado navideño austriaco-alemán

Otra de las novedades de la Navidad maltesa es éste mercadillo que se organiza este año por primera vez, se inaugurará el 29 de noviembre y, como la mayor parte de los mercados alemanas y autríacos, cerrará sus puestos el 24 de diciembre.

Navidad a ritmo de rock

Si eres de los que se empalaga con tanta dulzura navideña, no te pierdas a la Orquesta Juvenil de Gozo si estás en Malta el 27 de diciembre porque ese día darán un concierto en el Teatru Astra bajo el título 'Christmas Rocks the Astra and The Beatles', junto a ellos tocarán 'Cash and Band' y otros solistas.