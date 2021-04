Malta se abre al turismo y enciende el semáforo a partir de 1 de junio

En Malta van a velocidad de crucero con la vacunación frente al COVID-19 (el 40% de su población ha recibido ya, al menos, la primera dosis de la vacuna) y por eso se plantean, este año sí, la recuperación del turismo, un sector esencial para este archipiélago mediterráneo; será a partir del 1 de junio y, lógicamente, lo harán al tiempo y a la vez que implementan una serie de sistemas y protocolos que hagan de Malta un destino seguro tanto para los habitantes del país como para los turistas que se animen a visitarlo a partir del próximo mes de junio.

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Malta funcionará, en su apertura turística, con el popular sistema de los semáforos según el cual quienes proceden de un país en la lista verde podrán acceder libremente al país y quienes lo hagan de un país en la lista amarilla deberán presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a tu viaje; si tu país de origen no está en la lista verde ni en la amarilla, entonces, a todos los efectos, estará en la lista roja y eso significa que no podrás viajar a Malta a no ser que pases los 14 días previos a tu llegada al archipiélago maltés en un país de la lista verde o amarilla; además se realizarán PCRs aleatorias en el propio aeropuerto de Malta y, caso de que se te haya ocurrido viajar al archipiélago maltés sin tu PRC negativa estando tu país de origen en la lista amarilla (no digamos ya si está en la roja...), te verás obligado a realizar cuarentena y hacerte, ya en el país, una PCR.

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Claro que en Malta no solo piensan en abrir sus fronteras minimizando el acceso del virus al país sino también en la seguiridad tanto de los malteses como de los turistas ya en el archipiélago y para eso mantienen activos todos los prococolos que han ido poniendo en marcha para asegurar que ni el comercio, ni tampoco los bares, hoteles y restaurantes se covierten en focos de brotes de COVID-19.

Tanto las medidas implementadas en las fronteras del archipiélago maltés como dentro del país sirven al gobierno de Malta para mantener los datos de la pandemia en límites que resultan gestionables y que convierte a estas bellas islas mediterráneas en un destino bello y seguro para el próximo verano.

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Para ir sobre seguro y no llevarte ningún susto ni disgusto, te recomendamos que visites la web que los responsables de Turismo en Malta han preparado con toda la información relativa a los protocolos de seguridad frente al COVID-19, es esta: VisitMalta.com/COVID-19.