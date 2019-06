La magia del invierno en Porvoo

Old Porvoo es uno de los barrios más idílicos de Finlandia. Un pequeño universo de calles con antiguas y encantadoras casas ubicadas alrededor de una colina, en la que destaca una iglesia de piedra blanca, sobre el valle de un río. Maravilloso en el verano, este pueblo a solo una hora de la capital del país, Helsinki, se vuelve mágico cuando llega el frio invierno.

Cubierto de nieve Old Porvoo se transforma y parece salido de un cuento de hadas. Con sus casitas de madera, lugares de interés histórico, y acogedoras tiendas, restaurantes y coquetos cafés, aquí uno se enamora a simple vista. En Poorvo parece que el tiempo se detiene y la paz y la tranquilidad lo inundan todo, porque demás de conservar la esencia de su pasado, no en vano es la segunda ciudad más antigua de Finlandia, la naturaleza es uno de sus bienes más preciados. El casco antiguo de la Vieja Porvoo es una gran museo del siglo XVIII. El río Porvoonjoki fluye a través de la ciudad, pasando por sus monumentos más conocidos, sus casas rojas cerca de la orilla, unos antiguos almacenes que fueron pintados de rojo brillante para honrar una visita del rey sueco en el siglo XVIII.

Poorvo | VisitFinland.com

Aquí se estableció en 2010 un Parque Urbano Nacional, con el fin de preservar la naturaleza urbana y construir entornos culturales integrados. Un parque que se extiende unos 10 kilómetros al sur del viejo Porvoo, a través del estuario del río hasta el archipiélago, así como unos 8 kilómetros hacia el este, y en el podemos encontrar integrados calles, caminos y rutas de ciclismo y aceras y paseos por la naturaleza o en bote de remos por el río y por el mar.

Si el invierno es suficientemente frío, el río y el mar se congelan, y uno puede caminar o esquiar prácticamente en cualquier lugar del Parque Nacional Urbano. Los domingos las pistas de esquí se llenan de esquiadores cargados con mochilas con chocolate caliente, un centro de esquí con vistas a la ciudad,. Y una de las principales actividades al aire libre es la de dar un paseo por el hielo o pescar en el hielo, algo que si no lo has probado, merece la pena que lo hagas, al menos por una vez. Pero eso sí, ten en cuenta que el hielo puede cambiar de grosor, así que no asumas riesgos.

Esquí en Poorvo | VisitFinland.com

Durante siglos, la ciudad ha sido hogar y fuente de inspiración de muchos artistas finlandeses. La naturaleza de Porvoo fue la fuente de inspiración más importante para uno de los poetas más importantes de Finlandia, Johan Ludvig Runeberg. Su casa en la localidad es ahora un museo que nos ofrece una visión de cómo era la vida del siglo XIX en esta hermosa ciudad. Aquí escribía el autor durante el invierno, entre otras su obra más famosa, el himno nacional de Finlandia. Acércate a los espectaculares paisajes que le inspiraron.

El Parque Nacional Urbano de Porvoo nos permite estar en contacto con la naturaleza finlandesa, las islas, los campos y las aguas donde su famoso poeta nacional pasó la mayor parte de su vida. No dejes de perderte por sus bosques y de maravillarte con sus rutas de senderismo. La mayor parte de Porvoo está rodeada de parques, bosques, ríos y el mar. Disfruta de actividades en la naturaleza y retoma después tu rutina con la tranquilidad y la belleza de Poorvo en tu retina. Más información: Visit Poorvo

