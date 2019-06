La isla jardín del archipiélago de las Cook

A 40 millas de la isla vecina más cercana, Mitiaro, y a 70 millas de Atiu, la meseta volcánica del centro de esta pequeña isla del archipiélago de las Cook, está rodeada por un anillo de coral fosilizado que alcanza hasta 1.000 metros hacia el interior. Eso en cuanto al mar se refiere, porque en tierra, su origen volcánico la ha transformado en un edén exuberante, en el que las flores lo dominan todo, motivo por el que a esta isla se la conoce también como el jardín de las islas.

El nombre tradicional de Mauke significa “donde mi corazón descansa”, sin duda, un nombre más que adecuado para este paraíso lleno de vida perdido en la inmensidad del océano.

La isla de Mauke es la isla-jardín del sur de las Islas Cook, en el corazón de la Polinesia Neozelandesa. Un lugar mágico y remoto en el que perderse es toda una aventura. Sus habitantes se sienten muy orgullosos de sus jardines, jardines de extraordinaria belleza, en los que las flores crecen de manera silvestre por doquier.

Y en el interior de esta isla encontramos plantaciones y maleza tropical, salpicada de misteriosas cuevas que ocultan rincones increíbles y piscinas naturales en cuyas aguas cristalinas puedes y debes refrescarte si emprendes una excursión por la isla. Vai Tango es la cueva de agua dulce más accesible, con una piscina profunda y clara bajo las estalactitas aquí se suelen bañar los domingos los lugareños después de ir a la iglesia. Otras cuevas de agua dulce interesantes son Moti Cave; grande y abierta situada entre el makatea y la cueva de Motuanga; la “Cueva de las 100 salas” todas inaccesibles excepto tres.

Mauke es para muchos el paraíso en la tierra, una isla fascinante donde no debes dejar de visitar por ejemplo el acantilado situado sobre la cala Araiti. Aquí, cuenta la leyenda que Kea, una hermosa mujer de Mauke, murió tras esperar en vano a que su marido Paikea regresara de la pesca. Verás un montículo de piedras y una pequeña placa que cubren los restos de Kea. Los habitantes de Mauke creen que Paikea llegó finalmente a la costa este de Nueva Zelanda en lugar de regresar.

Un viaje a esta isla remota es un sueño que puedes convertir en realidad. Un destino perfecto para ir en pareja, e incluso en familia. Aquí viven no más de unas trescientas personas, por lo la tranquilidad y la intimidad está más que asegurada. Prácticamente no hay conductores en las áreas transitadas de la carretera costera. Y también es poco probable que te encuentre con alguien en las pequeñas calas y playas doradas que bordean la isla, un must para los que aman los destinos lejos del bullicio.

Disfrutarás de la aromáticas guirnaldas de maire, una flor que que crece en libertad en la makatea y que las mujeres locales recolectan, trenzan y exportan a Hawái, conocerás su “aceite milagroso” o akari pi, aceite de coco mezclado con la hierba pi, que se exporta a Rarotonga, famoso por sus propiedades curativas y perfecto para los masajes.

Las Islas Cook son 15 islas dispersas en el corazón del Océano Pacífico, entre el oeste del Reino de Tonga y el este de Tahití. Su capital es la isla Rarotonga, y su gran icono es la isla Aitutaki, cuya laguna está considerada entre las más bellas del mundo. Cerca, lo que se dice cerca, estas preciosas islas no están, pero quien no ha soñado con perderse en el paraíso.

