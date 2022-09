Japón abre sus fronteras al turismo internacional sin restricciones en octubre: Todo lo que tienes que saber

Poco a poco las restricciones que se establecieron a raiz de la situación provocada por la pandemia se han ido quitando debido a la mejora del Covid. Por eso, ahora podemos viajar con más facilidad a los 10 lugares del mundo en los que nunca se pone el sol.

Otro sitio que va a volver a abrir sus fronteras de nuevo es Japón ya que el Gobierno del país junto con la Oficina Nacional de Turismo de Japón han anunciado que 11 de octubre ya no habrá restricciones.

Este cambio pretende que poco a poco el país recupere todos los turistas que visitaban el país admirando su cultura, sus costumbres, los paisajes y las ciudades. Es uno de los países más visitados del mundo y hasta ahora una de las restricciones que había era el límite en el número de llegadas diarias que eran máximo 50.000.

Para entrar solo será necesario que el pasajero tenga el certificado de vacunación completo que hasta ahora debe tener tres dosis o una prueba PCR con resultado negativo que se debe realizar 72 horas antes del viaje.

Tokio, Japón | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Todos los españoles que viajen hasta Japón no deberán tener un visado en estancias que no superen los 90 días. Además, otro beneficio es que al hacer el viaje pueden ir por libre sin necesidad de contratar un tour si no lo desean. De esta forma, los viajeros gozarán de más libertad a la hora de poder organizar el viaje y visitar lo que quieran.

Por su parte, los aeropuertos y puertos marítimos vuelven a recibir pasajeros internacionales ya que hasta el momento no realizaban este tipo de transporte. También, el plan de reactivación cuenta con descuentos en viajes domésticos, parques de atracciones y eventos deportivos. Ahí no queda la cosa ya que hay una ayuda económica de 11.000 yenes por persona para una estancia de una noche según EuropaPress.

