Ni Italia ni Francia: los 5 países más baratos para viajar en 2025

No es ningún secreto que cada vez queda menos para despedir este año 2024. Muchos son los que aprovechan la ocasión para hacer sus propósitos de cara a 2025. Uno de los más comunes, inevitablemente, es viajar más o conocer nuevos países. Por lo tanto, si por el momento no tienes mucho presupuesto para hacer ese viaje o no quieres gastarte mucho dinero, es el momento más que perfecto para descubrir cuáles son los cinco países más baratos para viajar el próximo año.

Gracias a un estudio realizado por HelloSafe, tras haber analizado los presupuestos de viaje en nada más y nada menos que 136 países en todo el mundo, ha elaborado una lista muy concreta. Gracias a ella, podemos conocer qué países son los más asequibles a la hora de visitar pero que, a pesar de eso, nos ofrecen una amplia variedad de actividades, así como paisajes de ensueño y culturas verdaderamente fascinantes.

Laos

Laos | Imagen de Aaron Smith en Wikipedia, licencia CC BY 2.0

Kazajistán

Kazajistán | Imagen de Ninara en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Ruanda

Ruanda | Imagen de CSpross en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Ghana

Ghana | Imagen de Chiappinik en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Mongolia

Mongolia | Pxhere

Según este estudio, quien visita este país tiene un gasto diario aproximado de unos 11 euros, aproximadamente. Situado en el sudeste de Asia, es considerado como el país más económico para los viajeros. Allí encontrarás una gran variedad en cuanto a experiencias se refiere, donde combinan a la perfección la aventura y la cultura por un precio bastante bajo. No dejes pasar la oportunidad de dejarte llevar por sus, pero también por sus. ¡No te dejarán indiferente!Se trata del segundo lugar más barato del mundo para visitar puesto que, según el mencionado estudio, se puede contar con un presupuesto diario aproximado de 16,50 euros. Entre otras cuestiones,destaca por sus enormes contrastes puesto que cuenta con inmensas estepas pero también con un gran número de montañas nevadas. ¡, qué duda cabe!Este es el tercer país más económico para visitar según el estudio, puesto que puedes tener un gasto medio diario de poco más de 18 euros. Aun así, eso no te quita la posibilidad de disfrutar de, ya que cuenta con numerosos, donde la vida silvestre está a la orden del día.y a un precio bastante asequible.Este país africano llama poderosamente la atención por su historia y su cultura pero, a su vez, por la gran cantidad deque podemos encontrar allí. ¡Un auténtico sueño! El gasto medio diario que tendrás en este país, según este estudio, suele ser de poco más de 19 euros. ¡Merece mucho la pena descubrir Ghana!Con un gasto diario de unos 20 euros, este país puede ofrecerte grandes planes pero, sobre todo, grandes paisajes. Porques. Si te encantan las aventuras, y más aun las que son poco comunes, este podría ser tu destino perfecto. ¡Y a un gran precio!