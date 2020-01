Playas

¿A quién no le apetece una visita a alguna ciudad costera? Lo más probable es que no te entren muchas ganas de bañarte, pero puedes disfrutar de otras maneras mientras estás cerca del mar. No dejes que el frío de invierno te paralice y realiza una escapada a alguno de estos tres destinos europeos que te proponemos para disfrutar del invierno de manera diferente.