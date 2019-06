INÚU, el centro wellness para desconectar y ser mimado

La excusa puede ser una escapada de nieve con un final de descanso absoluto. Tal vez unas jornadas de compras. La rutina siempre es la mejor excusa. Los cambios de estación, el final de un proyecto agotador, un punto de inflexión en tu vida, una celebración… Hay tantas excusas como motivos para sumergirse en el universo wellness de INÚU, el dominio termal más grande de Europa.



Está situado en el mismo complejo que el conocido Caldea, pero el ambiente en este templo del bienestar es diferente. Sus grandes ventanales, la decoración zen y el recibimiento con el albornoz y las chanclas de bienvenida ya te dan las pautas de que este es un espacio mucho más exclusivo, donde reina el silencio y los mimos.



Puedes comenzar con un circuito termal de máxima desconexión. Las lagunas interiores, para aliviar las tensiones musculares. El Hammam te ayudará a abrir tus vías respiratorias y un baño de aire seco en la sauna te ayudará a eliminar toxinas. El increíble juego de luces de las duchas cromáticas te transportarán a un mundo muy alejado de la rutina. ¿Rutina? Era eso que vivías hasta este momento. El relax total se completa en las camas de agua o en la cueva de sal. Lo bueno, llega a su fin y esta persona renovada que eres tú, pasa por las lagunas exteriores para completar el circuito.



Pero no quieres irte, así que eliges uno de los tratamientos de salud y belleza que el INÚU tiene para ti.



Un paquete sensorial con masaje geotermal prometen ser el nata de este pastel de relajación que tanto necesitabas. Y la exfoliación facial y corporal con técnica ayurveda y productos de la India, Abhyanga Ubtan, te renovarán por completo.



Pero tal vez lo tuyo sean las bañeras de hidromasajes o los estiramientos dentro del agua… Y aquí es cuando las opciones del "Baño de pomelos y masaje aromático" para suavizar la piel o la sesión Hammam con exfoliación, African Gommage, se debaten a duelo en tu cabeza.



Aunque tal vez, lo tuyo sea la relajación a través de la activación de tu cuerpo. Recupera la movilidad que la tensión diaria te ha quitado con los estiramientos desbloqueaste con la técnica japonesa Makki-Ho. ¿Que esto de sentirte renovado lo quieres para siempre? Un personal trainer puede ayudarte a encontrar los ejercicios perfectos para verte por fuera como te sientes por dentro.



Y si vas acompañado, el entrenamiento personal en pareja puede ser la excusa perfecta para encontrar el compañero ideal que no te deje abandonar tu bienestar durante el año.



Si el cuerpo se siente como hacía tiempo no lo sentías, ¿por qué no dejarlo reflejado en tu exterior con uno de los tratamientos de belleza que van desde un Beauty Flash antiage-detox, hasta el “Sueño y masaje polisensorial”?



Es hora de preservar esta actitud wellness con un Nutriplan a tu medida y hasta de cerrar la jornada de desconexión y mimos en el restaurante del INÚU.



Pero el Día de la Madre se acerca… ¿será el momento de regalarle un tratamiento en pareja? Aunque para privacidad absoluta, el Private Wellness Ú&Ú. El espacio más exclusivo de INÚU donde podrás disfrutar de los servicios de bienestar para compartir de a 2 o en grupo de hasta 4 personas.



INÚU te ofrece la posibilidad de escapadas con hotel incluido o acceso a sus instalaciones en un horario determinado, incluso de noche. Entre las montañas de Andorra este nuevo complejo wellness es toda una experiencia de relax en un ambiente exclusivo.



INÚU, wellness attitude