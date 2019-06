Imprescindibles de Estocolmo: el Museo Vasa y algunas curiosidades de la ciudad

Está la Estocolmo de los museos, hay miles y de todo tipo. Está la Estocolmo gastronómica y la del diseño. La Estocolmo para niños, también está. La de la naturaleza y las islas diferentes. La histórica y la moderna. La joven y audaz, además de la Estocolmo pausada. Hay cientos de versiones de Estocolmo, la ciudad más importante de Suecia, que se está posicionado como la capital de toda Escandinavia y aquí te contamos algunos de sus imprescindibles.



Su sistema de transporte.

Moverte en la capital de Suecia es fácil. Las líneas de buses, metro, ferries y tranvías coordinan a la perfección para que te muevas a tu aire. Son un ejemplo de puntualidad, así que confía en el sistema de transporte para sincronizar visitas y paseos. Eso sí, ten cuidado si te subes a un taxi porque cada compañía tiene sus precios. Desde Visit Sweden recomiendan Taxi Stockholm, Taxi Kurir y Taxi 020.

Otra curiosidad. Para obtener tu pase de metro, sólo podrás pagar con monedas o tarjeta de crédito/débito, porque no aceptan billetes. Tienes la opción de comprar pases válidos por 1, 3 ó 7 días, para moverte, sin problemas durante esos días.

La otra alternatanita muy conveniente en la Stockholm Card que además de viajar, te permite entrar a más de 75 museos y atracciones de la ciudad. Aunque de todo el sistema de transporte, es posible que te quedes con el bus 69 y el tranvía 7 que van a la isla de Djurgården donde encontrarás el Junibacken (el parque-museo temático sobre cuentos infantiles, especialmente los de Astrid Lindgen y su Pippi Calzaslargas), el Museo Vasa, el Skansen, el Museo Abba y muchísimas opciones más.



¿Una curiosidad más? Cuando la red de tranvías de la ciudad fue modernizada, se quedaron fuera del sistema laboral muchos de sus empleados. Hace algún tiempo, los mismos trabajadores jubilados decidieron ponerse nuevamente en activo (¡con sus antiguos uniformes y todo!) y, hoy, podrás verlos pedirte tu ticket y pasarlo por un lector de código muy moderno. El contraste de este guardia que parece del pasado con la tecnología del lector asegura un selfie.



Museo Vasa.

De entre todos lo museos y atracciones que hay en la isla Djurgården, éste fue uno de los que más nos ha soprendido durante la visita.

Tal vez leas en los folletos que se trata de la exhibición un barco hundido en el s. XVII y que ha sido rescatado de la costa de Estocolmo. Hasta ahí el museo parece interesante, pero asegúrate de hacer una visita guiada porque vale la pena entender la historia completa de esta embarcación.



Resulta que el buque fue construido para demostrar el poderío del rey sueco contra la flota polaca. Durante varios meses se estuvo trabajando en esta embarcación que debía no sólo bloquear, de alguna manera, la costa polaca sino que debía ser una muestra de superioridad y una señal de advertencia.



El rey puso todos sus esfuerzos para que se construyera una nave espectacular, decorada, colorida ancha y muy alta, que con sus velas desplegadas causara el efecto deseado. Sin embargo, las múltiples modificaciones realizadas sobre los planos originales y el hecho de que el monarca no quiso escuchar a su equipo que le decía que la base del barco no iba a soportar tal estructura... pronosticaban un desastre. Pero el rey es el rey y siguió adelante. El día del estreno, con sus tripulantes a bordo, se hundió a los 300 metros después de haber dejado el puerto. En minutos, se desató una catrástrofe.



Por suerte, las frías aguas de Estocolmo permitieron conservar en perfecto estado la embarcación que fue localizada y rescatada en los años ´60.



¿A que la historia es muy interesante? En cuanto entres al museo y veas los detalles de la construcción, terminarás de entender por qué es un imprescindible.

El Museo Vasa está dividido en secciones en las que puedes ver la espectacular construcción de la nave. Miles de detalles y esculturas externas llenas de iconografía relacionada con la cultura sueca, el poder de su pueblo y, por supuesto, el monarca. Además, reproducciones de su interior para entiendas la majestuosidad que esta embarcación. Y como el Vasa también es interesante para los niños, no te pierdas las maquetas que muestran los diferentes pisos y los usos que estaban planificados, además de una reproducción del momento del hundimiento.



Los suecos consideran este museo como una de sus joyas y realmente lo es.



Puedes completar la visita del día a la isla Djurgården conociendo alguno de sus otros grandes museos luego de una caminata por su puerto.

IberiaExpress, la low cost más puntual del mundo, viaja a Estocolmo desde 71€ por trayecto y tiene 7 vuelos semanales. La aerolínea vuela por la mañana desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en menos de 4 horas te lleva a la capital de Suecia.

Más información:

Visita Suecia

Museo Vasa