5 hoteles perfectos para viajar solo

Si has decidido planear un viaje en solitario, nosotros hemos querido ayudarte. Por ese mismo motivo, hemos querido hacer una recopilación de esos hoteles que son absolutamente idóneos para este tipo de ocasiones. ¿Qué destino escoger? Y, sobre todo, ¿qué tipo de hotel se adecua a mis necesidades y presupuesto? ¡Tenemos la solución a tus dudas!

República Dominicana

Si este es el destino que has elegido para tus vacaciones en solitario, tenemos el hotel ideal para ti. Para empezar, es considerado como un 'only adults hotels', es decir, que solamente está permitida la estancia de personas adultas. De esta manera, te ahorras los gritos y los lloriqueos de los niños. Con lo cual, ¡es perfecto! Se llama 'Barceló Bávaro Beach – Adults Only' y está ubicado en Punta Cana, en una de las playas más bonitas de todo el mundo. Puedes disfrutar de una habitación con vistas al mar, una amplia gastronomía en sus 9 restaurantes, un casino y, por si fuera poco, también un campo de golf.

República Dominicana | Cid Penteado Jr - Wikipedia

México

¿Tu objetivo es sol y playa?, ¿quieres relax y nada de fiesta? Pues este es tu alojamiento: Hotel Dos Ceibas Eco Retreat. Sin lugar a dudas, se trata de uno realmente especial porque disfrutarás, en primera persona, del más puro alma del caribe mexicano. ¡Así como lo lees! Es un auténtico oasis donde podrás disfrutar de la tranquilidad y de la paz. Sus casitas (ecológicamente sostenibles, por cierto) tienen vistas al jardín, a la jungla o al mar. Por si fuera poco, ¡siempre hay una hamaca en la puerta! ¿Qué más se puede pedir? Desayunos a base de frutas caribeñas, masajes, yoga, vivir una experiencia absolutamente temazcal y, por supuesto, disfrutar de una noche estrellada. ¡Maravilla!

México | Tripadvisor

Noruega

Esta sería una forma muy original para dar mucha más emoción a tu viaje. Hurtigruten es una mítica flota de barcos noruegos que hace una ruta entre Bergen y Kirkenes. Por lo tanto, recorre toda la costa de este espectacular país, de norte a sur. En invierno, muchos son los barcos que tienen grandísimas ofertas para viajeros, especialmente los que van en solitario. Es importante saber que no cobran ningún tipo de suplemento single: ¡Algo fundamental! Disfrutarás de sauna, jacuzzi, pista de baile y, a su vez, vivirás la sensación de viajar en trineo de perros, moto de nieve e, incluso, visitas guiadas que podrás contratar en el propio barco.

Noruega | Sebastian We - Wikipedia

Marruecos

Por supuesto, no podíamos olvidarnos del desierto. Por ese mismo motivo, el perfecto es el hotel Riad Abracadabra de Marrakech puesto que está ubicado en el propio centro de la ciudad. Es un lugar absolutamente idóneo para relajarse después de un gran día entre medinas y zocos. Su diseño es exquisito, así como las habitaciones y zonas comunes. Ni más hay que hablar del excepcional trato, ¡es muy especial! Como recomendación, no puedes marcharte de este alojamiento sin bañarte, al atardecer, en la piscina de la terraza con visas a la ciudad.

Marruecos | Riad Abracadabra

España

Si tu objetivo es salir de fiesta, ¡este es tu hotel y destino ideal! El Hard Rock Hotel de Ibiza es uno de los más lujosos y espectaculares de la isla balear. Lo mismo puedes disfrutar de un relajante baño en el jacuzzi con vistas al mar, así como pedir que te traigan a la habitación una guitarra eléctrica para tocarla ahí mismo. Las piscinas que tiene este hotel son idónea para entablar nuevas amistades, acompañado de buena música, juegos, tumbonas, cócteles, ¡y mucho más! ¿Aún estás pensándotelo? ¡No lo dudes más!