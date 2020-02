Instagram es una de las redes sociales más importantes de todo el mundo y, siendo honestos, no es para menos. Millones de usuarios comparten regularmente imágenes de momentos, personas importantes y, sobre todo, momentos que quedarán por siempre en su recuerdo. Un lugar que se ha puesto de moda en Instagram es, sin lugar a dudas, el rincón donde se encuentran unos raíles de ferrocarril centenarios que atraviesan una calle estrecha. Pero cuando decimos “estrecha”… es con todas las consecuencias. Lo que nadie imaginaba es que se iba a llenar de turistas en muy poco tiempo.

Hanoi | Pixabay

Pero no de paseo, sino tomando una cerveza o un té helado a escasos centímetros de esos trenes que, eso sí, pasan de manera muy lenta. Este tren callejero está ubicado en Hanoi, en Vietnam. Atraviesa el espectacular casco antiguo y es protagonista de fotografías verdaderamente impactantes. ¡Su popularidad ha crecido a pasos agigantados!

El conocido como ‘Hanoi Train Street’ es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Aunque, a pesar de todo, puede que tenga los días más que contados. Las autoridades no han dudado un solo segundo en prohibir a los turistas acceder a esa sección del ferrocarril que pasa por el centro de la ciudad. El temor a que ocurra algún accidente grave, sobre todo cuando los trenes pasan por lugares cercanos a casas, restaurantes y bares.

Hanoi | Pixabay

Ha Van Sieu, funcionario gubernamental de turismo, no ha dudado en asegurar lo siguiente: “Aunque los cafés ferroviarios atraen a los turistas, están violando algunas regulaciones”. Por ese mismo motivo, la policía tomó una decisión: Establecer una serie de barreras con el fin de que los turistas no tengan ningún accidente.

Las quejas no han tardado en llegar, puesto que ya es imposible realizar una fotografía como las que se ven en Instagram. Muchísimas son las personas que llegan a Hanoi solo para ver este tren que atraviesa la ciudad y, por supuesto, fotografiarse. De ahí la indignación que ha dado la vuelta al mundo. Es un hecho que es un rincón del mundo que no deja indiferente a nadie, y así lo comentó Laura Metze (turista australiana), a Reuters: “Me encanta. Es una locura y completamente diferente a cualquier otro lugar en el que haya estado antes”.

Hanoi | Pixabay

Los dueños de las cafeterías de están en contra de esta decisión, ya que aseguran que en ningún momento ha habido ningún tipo de accidentes. Tienen claro que es un sitio de lo más seguro, puesto que solamente pasaba por allí en dos horas concretas al día: A las 15:30 y a las 19:30 horas. Es evidente que aparte de su peculiaridad, tiene su historia: El tren se construyó en 1902 por los gobernantes coloniales franceses, con el fin de conducir a las provincias del norte de Vietnam: Carga en Hanoi y Haiphong y las ciudades de Lao Cai y Lang Son. ¡Toda una maravilla!