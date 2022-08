Cueva de los Peces: El rincón escondido de Benitatxell donde el río dulce se mezcla con el mar

En verano lo que más nos apetece es darnos un chapuzón y sacarnos todo el calor que tenemos encima y las calas más bonitas de Alicante son lugares perfectos para disfrutar del paisaje y refrescarse. Como todas las provincias, en Alicante se esconden lugares preciosos y únicos que, aunque parezca difíciles de encontrar es más fácil de los que parece llegar a ellos.

Uno de estos sitios es la Cueva de los Peces que se encuentra en el término de Benitatxell que está al lado de Jávea. Este lugar tiene el agua cristalina y está rodeado de rocas por lo que no hay oleaje y te puedes bañar de forma tranquila.

Para acceder a este sitio tenernos que ir hasta la playa de Moraig que es la que más cerca esta y coger un kayak o paddle surf para llegar hasta este lugar secreto. No se puede acceder por tierra de ninguna manera, por lo que hay que tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el mar para que no corra ningún riesgo las personas que deseen ir.

Aunque hay un montón de playas perfectas para hacer snorkel, también puedes aprovechar la Cueva de los Peces para ver las profundidades marinas y apreciar la fauna y la flora que hay en esa zona del Mediterráneo.

Este enclave es peculiar ya que es donde se mezcla el agua de manantial dulce con el agua salada del mar Mediterráneo. Lo mejor es que no lo conoce mucha gente por lo que no suele tener una afluencia muy alta y te dejará con ganas de más. Una vez que lo descubras y veas el precioso entorno natural que tiene será difícil que si te encuentras en la zona no quieres ir.

