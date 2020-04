Para viajar no siempre es necesario usar un medio de transporte que nos lleve a otro lugar. De hecho, en algunas ocasiones no resulta inmprescindible ni salir de casa. Incluso puedes no moverte del sofá. Y, además, puedes decidir si quieres revivir tus propios viajes o viajar a lugares nuevos con la ayuda de los demás.

Vamos a empezar a hablar de viajes pasados. De revivir aquellos días en esa playa de ensueño o en aquella ciudad tan espectacular. Bien, si quieres revivir tus propios viajes es muy sencillo. Por ejemplo, puedes ver todas esas fotos que tomaste y que nunca más has vuelto a ver. Porque reconócelo, es bastante común meter todas esas imágenes en una carpeta de un disco duro y no volver a verlas jamás. Pero eso se ha acabado. Ha llegado el momento de revivir ese viaje viéndolas todas de una a una.

Otra idea que se me ocurre bastante relacionada con lo anterior, es montar tu propio álbum de fotos. Hay algunas webs en las que puedes montar álbumes digitales totalmente personalizados que te permitirán recordar momentos maravillosos de esas vacaciones cada vez que añadas una foto nueva.

Por otro lado, si lo tuyo es más hacer cosas manualmente, puedes optar por hacer tu propio scrapbook o libro de recortes. Para hacerlo te verás en la necesidad de recurrir a fotos impresas, billetes de tren, tickets de compra, sellos o cualquier otra objeto que trajeses de ese destino. Y, por tanto, será una forma de volver a revivirlo todo.

Viajes virtuales | Pixabay

Siguiendo en esta línea, también puedes optar por escribir un diario de viaje. Aquí podrás describir con palabras ese lugar, dejar plasmadas en papel tus sensaciones o lo que ese sitio en concreto te transmitió. Deberás pensar en todos los monumentos que visitaste para escribir qué te transmitierons. Deberás recordar los restaurantes para dejar por escrito cuál fue el que más te gustó. En definitiva, tendrás que hacer un ejercicio mental para viajar de nuevo a ese lugar y traer de vuelta todos los recuerdos que tengas sobre él.

Dicho esto, ya tienes unas cuántas ideas para revivir tus propios viajes. Pero como decíamos antes, también puedes vivir los viajes de otros desde el sofá de casa. Por ejemplo, puedes ver algún documental del estilo de 'Expedition Happiness'. En este caso en concreto, son una pareja que graban su viaje por carretera por América. Con ellos, visitarás lugares inspiradores Estados Unidos, México o Canadá.

Otra forma de viajar puede ser escuchar podcasts de viaje, pues hay muchísimos para elegir. Desde podcasts en los que los locutores hablan de ciudades en concreto hasta podcasts que narran viajes en motocicleta con los cuáles recorren continentes enteros. Lo cierto es que son muchos los que consiguen hacerte viajar con ellos. Solo es cuestión de buscar y dar con el que más te apetezca a ti.

Por último, voy a recomendarte leer libros. No novelas, aunque algunas consigan transportarte a la ciudad en las que se ambientan. Me refiero a libros de viaje, crónicas de viaje. Por ejemplo 'Cinco viajes al infierno' de Martha Gellhorn o 'En la barrera' de Gabi Martínez.