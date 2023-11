Madeira: un gran destino para quienes viajan en diciembre para vivir una Navidad diferente

Madeira ha presentado ya su programa de Fiestas de Navidad y de Fin de Año y se trata de un programa de eventos y festejos realmente espectacular de principio a fin: empieza a en los primeros días del mes con el alumbrado navideños de las calles de la capital, Funchal, y termina con un espectáculo de fuegos artificiales sin parangón entre Funchal y Porto Santo el último día del año. ¿Y entre lo uno y lo otro? actuaciones musicales, luces de colores, mercadillos… ¡un no parar!

El programa de fiestas de Madeira y Navidad arranca el 1 de diciembre y, si bien se considera que el espectáculo pirotécnico de la medianoche del 31 de diciembre es su broche de oro, no termina hasta el 7 de enero, una vez los Reyes Magos han vuelto a Oriente. ¿Lo que no te puedes perder? Toma buena nota que te lo contamos a continuación:

Navidad en Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

El centro de Funchal es para recorrerlo no un día ni dos sino varios porque no solo engalana sus calles y las ilumina sino que se suceden las actuaciones musicales de bandas filarmónicas, grupos folclóricos, bandas de covers… no hay momento ni rincón para el aburrimiento en el bulevar de la Avenida Arriaga en el mes de diciembre. Por si todo esto fuera poco, Funchal cuenta también con un espectacular Mercadillo de Navidad con puestos de adornos navideños y productos propios de la isla, también vino de Madeira y miel de caña de azúcar o sus derivados como el pan de miel o el pastel de miel, la poncha, que es una bebida local preparada con aguardiente de caña de azúcar, miel , zumo de limón y zumo de naranja, sándwiches, sopas…

Funchal en Navidad | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

En la Plaza de la Restauración podrás acercarte a la cultura madeirense y descubrirla a través de piezas de artesanía y folclore local, también a través de la gastronomía y de una de las tradiciones más arraigadas en la isla: los belenes. En esta plaza se instalan dos tipos de belenes, el tradicional pesebre de Madeira al que no le falta detalle (arroyos, casas, pajares…) o la lapinha que es un Belén en escalera.

En el Pabellón del Bordado Maderia y de la Artesanía Regional podrás zambullirte del todo en las tradiciones de la isla, desde sus vinos hasta su artesanía representada especialmente por el bordado (aquí podrás no sólo ver los bordados y otras piezas de artesanía sino también comprarlos). Y, hablando de artesanía y Navidad, no querrás perderte la exposición Mesas de Navidad donde se expondrán hasta ocho mesas decoradas con artesanía local para tan señala ocasión. La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de enero en la Sala Noble del Teatro Municipal Baltazar Dias de Funchal.

Espectáculo pirotécnico en Madeira | Imagen cortesía de Turismo de Madeira

Y llegamos al día 31, a las 12 de la noche que es el día y hora de uno de los espectáculos pirotécnicos más sorprendentes del mundo: 8 minutos de traca que iluminan el cielo desde 58 lugares diferentes ubicados en el anfiteatro de Funchal, el Muelle 8, la Playa del Almirante Reis, la isla de Porto Santo y en el mar. Ese es el broche de oro de la Navidad en Madeira pero no su punto y final, el día 5 se celebra el Cantar de los Reyes en el auditorio del Jardín Municipal y el día 6 llegan sus majestades los Reyes de Oriente con su famoso roscón…