Estos son los mejores destinos para disfrutar de un otoño viajero

El otoño es tiempo de setas y magostos, de vendimia, carnaval, Halloween, Día de Muertos y antes del Pilar, de difuntos… No faltan las fiestas que celebrar, aunque sea entre sustos, trucos y tratos, y la naturaleza se viste en tonos rojizos y tostados regalándonos estampas de una belleza imponente que son efímeras… pues pronto llegará el frío y lo de pasear por caminos y senderos será ya menos placentero (y el paisaje más blanco y gris…).

Así las cosas ¿dónde vamos a escaparnos este otoño? Las posibilidades son infinitas, muchas más de las que te recomendamos a continuación, ahora bien, ten por seguro que los 10 destinos que te sugerimos visitar este otoño son viajes inolvidables ¡aciertos seguros! Empezamos por los que están más cerca de casa (en España) y después nos vamos alejando…

Valle de Ambroz

El Valle de Ambroz celebra la edición número 27 de su Otoño Mágico; esta fiesta, que es de Interés Turístico Internacional, se celebra a lo largo de 7 fines de semana empezando el viernes 25 de octubre; el valle viste sus mejores galas de otoño y visitarlo un fin de semana u otro dependerá, más que nada, de cuánto te atraiga la agenda cultural de cada uno de los siete fines de semana de Otoño Mágico.

Setas | Pixabay

Soria

Soria es tierra de setas, de muchas y muy variadas setas que se pueden recolectar en diferentes zonas de la región; ten en cuenta, eso sí, que tendrás que solicitar un permiso antes de lanzarte a recoger setas y es recomendable también que aprendas a cogerlas correctamente para no dañar la producción futura… Sabiendo esto ¿cuáles son los lugares más recomendados de Soria para recoger setas? No son pocos, la verdad, pero algunos resultan especialmente interesantes: la Ruta de los Puentes en Covaleda es uno de esos lugares, también la zona de Laguna Negra en Vinuesa y Navaleno, una localidad que cuenta, además con un Centro Micológico.

Castañas | Pixabay

Orense

En Galicia si algo abundan en otoño son las castañas y los magostos en los que se asan y degustan a placer, ahora bien, puestos a elegir un lugar concreto para disfrutar de esta fiesta nos quedamos con Orense y no solo porque los fastos de San Martiño (11 de noviembre) nos aseguran además de magostos (con sus castañas y sus chorizos asados) diversión, sino porque Orense es la ciudad termal por excelencia y ¿a quién le amarga un baño termal en otoño?.

Vendimia en Cangas de Narcea | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Cangas del Narcea

El tiempo de vendimia empieza ya en agosto y en septiembre vive su momento álgido pero hay zonas en las que se retrasa en un poco más, lugares como Cangas de Narcea, en Asturias, donde las uvas de las que se obtiene el Vino de Calidad se recogen en octubre y la fiesta de la vendimia del Vino de Calidad se celebra del 11 al 13 de octubre; es una fiesta muy especial y no solo porque esta sea la única zona vinícola de Asturias sino porque se trata de una fiesta histórica, se celebra desde la Edad Media.

Basílica del Pilar | Pixabay

Zaragoza

Zaragoza es siempre una buena idea pero en octubre más porque celebra a su patrona, la Virgen del Pilar (la que no quería ser francesa…); además, ten en cuenta que si bien el día del Pilar es el 12 de octubre (y día grande de las fiestas) en realidad los diferentes eventos y celebraciones comienzan el sábado 4 de octubre y terminarán hasta pasado el domingo 13 de octubre. Aquí te anticipamos toda la información.

Dublín | Pixabay

Dublín

Decimos Dublín como podríamos decir casi cualquier pueblo irlandés porque Irlanda es la tierra en la que se celebró Halloween por primera vez; es más, casi debiéramos decir Derry (Londonderry) porque es ahí donde se celebra la fiesta de Halloween más espectacular del mundo, ahora bien, a nosotros nos gusta Dublín porque no solo podrás gozar de un estupendo Halloween irlandés sino también seguir los pasos de los literatos más ilustres que vivieron en la ciudad y entre ellos está Bram Stoker, el padre de Drácula…

El Cairo | Pixabay

El Cairo

Seguimos coqueteando con la muerte no porque El Cairo no se una ciudad vital ¡vaya si lo es! Sino porque los que nos atrae de ella son sus museos, es la imponente máscara funeraria de Tutankamón y por supuesto es el país entero ¿cómo viajar a Egipto y quedarnos en El Cairo sin visitar el Valle de los Reyes? ¡Imposible!. El otoño es la época ideal para visitar Egipto, una vez el intenso calor del verano que hace del desierto una lugar ya no inhabitable sino casi imposible de visitar salvo a las intempestivas horas de la madrugada…

Día de Muertos. Oaxaca | Pixabay

Oaxaca

Nos encanta el modo en que México celebra a sus muertos, la suya no es una celebración intimista, triste y oscura sino una fiesta de altares y panes de muertos, de risas, música, bailes… una fiesta que más que celebrar la muerte celebra en realidad la vida y recuerda, eso sí, a quienes ya vivieron la suya. Como sucede con Halloween en Irlanda, casi cualquier lugar de México es perfecto para celebrar el Día de Muertos, aún así siempre hay algunos más recomendables que otros y entre ellos destaca Oaxaca.

Nueva York en otoño | Pixabay

Nueva York

Igual es que el cine deja huella… pero el otoño en Nueva York nos parece la mar de atractivo y no solo por las estampas que nos regalan sus parques (sólo por eso ya merecería la pena visitar la ciudad en esta época del año) sino por la magnifica agenda cultural que nos ofrece ¡imposible verlo y gozarlo todo!. Ahora bien, cuando te pongas a elegir no dejes reservar mesa para degustar un auténtico menú de Acción de Gracias (pavo incluido...), tampoco deberías perderte el famoso desfile de Macy's.

Maldivas | Pixabay

Maldivas

Cabe la posibilidad de que estés leyendo esta noticia con desgana, pensando que sí, que mucha castaña y mucho vino, mucho muerto, mucha fiesta, mucho viaje… pero que tú lo que quieres es más playa y más verano; en ese caso ponte las Maldivas por destino, te alejarás de todas las fiestas típicas de la época y gozarás del verano eterno de este paraíso terrenal donde, en otoño, rondan los 30 grados.