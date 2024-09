De octubre a diciembre Nueva York es una fiesta: te desvelamos las citas más emblemáticas

Cualquier época del año es buena para visitar Nueva York pero el otoño es incluso mejor… tanto es así que se estima que los viajeros que llegarán a esta emblemática ciudad americana en esta época superarán de largo los 7 millones y es que, como le decía Tom Hanks a Meg Ryan en la película ‘Tienes un e-mail’, no debes perderte Nueva York en otoño.

Más allá de los bellos paisajes neoyorquinos en otoño, especialmente en sus parques y zonas verdes, Nueva York está muy viva en esta época del año, es ahora cuando se celebran algunos de los festivales más populares del año ¿cuáles son los más atractivos y cuándo se celebran? A esa pregunta respondemos a continuación:

Festival de las Luces (celebraciones de Diwali)

Este festival, que se celebra durante los meses de octubre y noviembre por toda la ciudad, marca el inicio de las celebraciones de Navidad en Nueva York; incluye espectáculos de danza india, narraciones de cuentos y sesiones de elaboración de mithai entre otros eventos todavía por anunciar ¿dónde se celebrarán? En lugares como el Museo de los Niños de Brooklyn y el de Manhattan y también en la Biblioteca Pública de Nueva York.

Macy's Parade | Imagen de Macy's, cortesía de Turismo de Nueva York

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macys

Si con el Festival de las Luces se abre la veda de las celebraciones navideñas, no digamos ya con el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s…. Este año celebra su 98 edición y será, sin duda, todo un espectáculo: sale de West 77th Street y Central Park West y termina frente a la tienda de Macy’s en Herald Square; habrá grandes globos de helio, espectaculares carrozas, payasos, actuaciones populares, musicales de Broadway, celebrities…

Menorah en Grand Army Plaza. Nueva York. | Imagen de Julienne Schaer, cortesía de Turismo de Nueva York

Encendido de las menores de Brooklyn y Manhattan

Nueva York cuenta con una importante comunidad judía y por eso el encendido de las menorás más grandes de Brooklyn y Manhattan se ha convertido en uno de los eventos más importantes del otoño neoyorquino; celebran la Hanukkah y está en la Grand Army Plaza de Brooklyn y Manhattan; además cuando se encienden las menorás cada noche se ofrece latkes calientes y regalos a los niños y hay, además, actuaciones musicales.

Nochevieja en Nueva York | Imagen de Michael Hull, cortesía de Turismo de Nueva York

Caída de la bola de Times Square en la víspera de Año Nuevo

El año termina cuando cae la bola en Times Square y se celebra a continuación un gran baile de Nochevieja; seguro que has visto las imágenes de este evento por televisión pero ¿sabías que en el confeti que se lanza durante la celebración van impresos los deseos de miles de personas? Si quieres que los tuyos estén ahí (tanto si tú estarás en Times Square como si no es así) no tienes más que enviarlos digitalmente…

Estos son, probablemente, los cuatro eventos más emblemáticos que se celebrarán en Nueva York de aquí a final de año, ahora bien, no creas que son los únicos atractivos culturales de la ciudad, vienen aliñados con un sinfín de espectáculos navideños y no tan navideños, exposiciones en museos o fuera de ellos, pistas de hielo (la del Rockefeller Center entre otras…), luces navideñas en los parques y en las calles, cruceros también navideños…