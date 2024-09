Estos son los destinos más oscuros del mundo

Estamos tan acostumbrados a nuestros días largos y luminosos, además de cálidos, en verano y no tan cortos ni tan oscuros en invierno que no acabamos de ser conscientes de que la luz del sol es un lujo del que no se puede disfrutar en cualquier parte del mundo. Hoy viajamos a tres lugares famosos, precisamente, por lo poco que ven la luz del sol, son lugares en los que pueden pasar meses sin que los rayos de sol lleguen a sus calles.

Rjukan | De Bjoertvedt - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43048905

Rjukan, en Noruega (a unos 170 kilómetros de Oslo

Rjukan es una ciudad pequeña, de poco más de 3000 habitantes, y pasa por ser la ciudad del mundo que menos ve el sol; más que una ciudad es un pueblo ubicado en un valle de una belleza brutal, ahora bien, si quieres ver bien esa belleza tendrás que visitar Rjukan entre los meses de marzo y septiembre porque de septiembre a marzo las montañas que rodean el valle en el que está este rincón noruego impiden los rayos del sol lleguen al suelo.

Aunque, desde 2013, las cosas son un poco diferentes en Rjukan, un poco más luminosas porque han dado con una solución para paliar, al menos en cierta medida, la imposibilidad del sol de llegar a sus calles durante tantos meses: han instalado 3 grandes espejos helióstatos que captan la luz del sol y la reflejan sobre el pueblo; estos espejos van girando en función de la altura del sol y reflejan los rayos del sol sobre la plaza del pueblo.

¿La mejor época para visita Rjukan? Si quieres descubrir la luz solar reflejada en espejos, los seis meses de largo invierno, si por el contrario quieres ver este imponente valle bajo la luz del sol, lo seis meses de luz.

Barrow, Alaska | De Bob Johnston - originally posted to Flickr as Welcome to Barrow, Alaska, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7847016

Barrow (cuyo nombre oficial es Utqiagvik) en Estados Unidos (y en el estado de Alaska)

Barrow no llega a estar a oscuras más de seis meses como sucedía en Rjukan antes de que instalaran sus espejos mágicos pero su relación con la luz del sol es compleja, tienen épocas de oscuridad absoluta (unos dos meses al año) y otras de luz durante 24 horas al día, sol de medianoche incluido (unos tres meses al año); a pesar de estos contrastes Barrow no logrará nunca quietarse la fama de lugar oscuro porque es precisamente esa fama lo que llevo este lugar al cine con la película ’30 días de oscuridad’.

Como Rjukan, Barrow es una ciudad pequeña, ronda los 4400 habitantes, sus inviernos son extremadamente largos y fríos (temperaturas mínimas por debajo de los -30ºC), además de oscuros, y sus veranos muy cortos y más bien frescos (temperaturas máximas de 10ºC).

¿Cuál es la mejor época para conocer Barrow, en Alaska? De noviembre a enero si lo que quieres es vivir la noche polar (la eterna noche polar…) o de mediados de mayo a finales de julio si lo que buscas es justo lo contrario maravillarte ante el sol de medianoche.

Tórshavn | Pixabay

Tórshavn en las Islas Feroe (entre Escocia e Islandia)

Las Islas Feroe gozan (por decirlo de algún modo…) de un clima realmente intempestivo: son unas islas frías y azotadas por fuertes vientos en las que la niebla, también la lluvia, es una visitante habitual; y, por si todo esto fuera poco, es además uno de los lugares del mundo con menos horas de sol al año, eso a pesar de no estar dentro del Círculo Polar Ártico.

Los días más cortos del año son los de diciembre y enero, apenas llegan a las 5 horas de luz, y los más largos son los de junio y julio, entonces sol sale de madrugada y no se pone hasta una hora antes de la media noche; aquí no ha días eternos con sol de medianoche ni noches polares pero falta realmente poco… (apenas unas horas).

De los tres destinos oscuros que te proponemos hoy, Tórshavn es el más grande, en esta ciudad, que es la capital de las Islas Feroe, viven más e 20000 personas lo que la convierte en una de las capitales más pequeñas del mundo. Salvo que seas un amante del invierno y sus cosas, la mejor época del año para disfrutar de esta ciudad es el verano.