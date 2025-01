Estos son los destinos más cálidos del mundo en enero

Lo primero que debes saber es que si lo que quieres es disfrutar de un viaje cálido en enero lo más probable es que tengas que subirte a un avión porque los lugares más cálidos del mundo en enero… no están en Europa. Ahora bien, una vez tengas claro que la solución es regalarte un gran viaje, las posibilidades se amplían notablemente y se multiplican los destinos interesantes:

En el Caribe, por ejemplo, disfrutarás de temperaturas entre los 25 y los 31ºC, será como si hubieras viajado al mes de julio visitando Cancún en México, Punta Cana en República Dominicana o Aruba, por ejemplo; algo parecido te sucederá si visitas determinados destinos continentales en América: Cartagena, en Colombia, supera en esta época los 30ºC y en Río de Janeiro, en Brasil, llegan a los 34ºC ¡imagina cómo y cuánto puedes disfrutar de la playa de Copacabana o de la de Ipanema!.

Río de Janeiro | Pixabay

Temperaturas similares a estas son las que gozarás si viajas al Sudeste asiático, a lugares tan paradisíacos como el propio Caribe: Phuket o Bangkok en Tailandia, Bali en Indonesia, las islas Maldivas… En África también sabe hacer calor en enero, en Zanzíbar, Tanzania, por ejemplo suelen estar entre los 28 y los 33ºC en enero mientras que en otros lugares la mar de turísticos como Ciudad del Cabo en Sudáfrica o Egipto no bajan ni por casualidad de los 20ºC y se acercan, durante el día, a los 30ºC, exactamente lo mismo sucede en Sidney, Australia.

Sidney | Pixabay

Cerramos nuestro repaso a los lugares más cálidos del mundo en enero (¡pensando en visitarlos!) con Dubái porque aunque si te hablamos de una temperatura máxima de 25ºC no te parecerá gran cosa si lo que buscas es calor, piensa que se trata de los Emiratos Árabes Unidos… aquí hace calor todo el año solo que en enero no es tan sofocante como en otros meses del año.

Desierto. Sudán | Pixabay

Ahora bien ¿eres de los que quiere pasar calor hasta el sofoco? ¿De los que teme más al frío que a un nublado? ¿De los que si el termómetro no pasa de los 30ºC es que no hace calor? Toma nota de los lugares que te abrazarán con el calor que buscas: en la región keniata del lago Turkana no bajan de los 30ºC ni en enero, tampoco en la región etíope de Afar o en la zona norte de Brasil, en Manaos; en Jartum, en Sudán, las temperaturas medias ronda los 35ºC (las medias…) y no digamos ya si viajas al interior de Australia, ahí te moverás entre los 30 y los 40ºC.