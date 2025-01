Estos son los destinos más fríos del mundo en enero

¿Eres de los que se jacta de amar el invierno por encima de todas las estaciones? ¿De los que teme más al calor que al frío? ¿De los que sueña con viajes de invierno y nieve los doce meses del año? Pues ni aun siendo de esos dejarás de sentir un escalofrío (especialmente frío) leyendo esta noticia y ni aun siendo de esos te plantearás viajar a estos lugares alegremente, hay que echarle mucho valor para atreverse a pisar un terreno a decenas de grados bajo cero (no es una errata, no, decenas de grados bajo cero…).

Enero es, en Europa, un mes frío, más frío en el norte de Europa que en el sur pero frío en todo caso, ahora bien, una cosa es rondar los cero grados o visitar un destino de montaña donde los grados se mide ya en negativo, y otra muy diferente es viajar a los lugares más fríos del mundo en esta época del año, tan fríos que se nos antojan insoportables ¿cuáles son y dónde están? (Toma buena nota de ellos, tanto si eres de los incautos que quieren visitarlos como si, como nosotros, quieres evitarlos a toda costa).

Antártida

Antártida | Pixabay

La Antártida es el continente más frío del planeta, tanto es así que incluso cuando allí es verano (como sucede en el mes de enero) sigue siendo uno de los lugares más fríos del mundo (no digamos ya en julio, en pleno invierno austral, entonces los termómetros se desploman hasta los 60 grados bajo cero en las zonas de interior). Para que te hagas una idea de lo fría que es la Antártida basta un dato: en enero (verano austral…) la Estación de Vostok (no hablamos de las zonas más gélidas del interior no, sino de la Estación de Vostok) puede caer hasta los 30 e incluso 40 grados bajo cero.

Rusia

Siberia | Pixabay

Rusia, en su inmenso conjunto, no es ni de lejos tan fría como la Antártida, ahora bien, hay lugares concretos del país que no desmerecen al continente más frío del mundo si hablamos de temperaturas mínimas en enero: Oymyakon y Verkhoyansk, dos localidades siberianas, rondan en enero los 45 e incluso los 50 grados bajo cero; de hecho Oymyakon pasa por ser el lugar habitado más frío del mundo, un pueblo que ha llegado a ver en sus termómetros los 67 grados bajo cero.

Groenlandia

Groenlandia | Pixabay

Groenlandia, en particular sus zonas de interior, son también un lugar frío hasta lo insoportable, en enero sus temperaturas promedio están entre los 30 y los 50 grados bajo cero (seguro que ahora entiendes mejor por qué se recomienda siempre visitar Groenlandia en verano, en invierno es prácticamente inhabitable)

Alaska

Alaska | Pixabay

Prospect Creek es el lugar más frío de Alaska y en enero ronda los 30 e incluso 40 grados bajo cero; por si esto no fuera frío suficiente, esta localidad ostenta un récord que te dejará helado: alcanzó en 1971 la temperatura más baja de Estados Unidos: 62 grados bajo cero (¡ni que estuviéramos en Sibera!).

Canadá

Yukón, Canadá | Pixabay

En Canadá también sabe hacer frío, en particular en Yukón y los Territorios del Noroeste, aquí las temperaturas medias están entre los 30 y los 40 grados bajo cero pero, además, Snag marcó en 1947 la temperatura más baja nunca antes registrada en todo en territorio norteamericano: 63 grados bajo cero (pues eso… como en Siberia).

Mongolia

Estepa. Mongolia | Pxhere

Al pensar en lugares naturales de Mongolia seguro que lo que te viene a la cabeza es el desierto del Gobi y nada parecido al frío (salvo por las noches, claro) pero la Estepa del desierto de Gobi oriental marca unas temperaturas que caen por debajo de los 20 grados bajo cero, llegando e incluso superando los 30 grados bajo cero (que después de ver los 60 bajo cero de los lugares mencionados previamente a este en esta lista parece hasta poca cosa pero piénsalo bien, 20 grados bajo cero…).

Escandinavia

Chalet en Laponia, Finlandia | Pixabay

Ciertamente no es necesario irse muy lejos para sentir un frío gélido, para vivir la experiencia de existir a decenas de grados bajo cero, basta con volar a Escandinavia (tanto al norte de Noruega como al de Suecia o Finlandia); en el Círculo Polar Ártico los inviernos, sin ser los siberianos, son fríos a rabiar, tanto que las temperaturas medias están entre los 20 y los 40 grados bajo cero.

El Tibet

Vista panorámica de las montañas de Tibet | Pixabay

La meseta tibetana también nos sorprende en enero con unas temperaturas intensamente frías y es que los inviernos en esta región, particularmente en enero, son gélidos, hablamos, como en el caso del norte de Escandinavia, de temperaturas medias que oscilan entre los 20 y los 40 grados bajo cero.