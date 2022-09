Estos son los castillos británicos en los que ha vivido la reina Isabel II

Tres con los castillos británicos en los que ha vivido, y vive, la reina Isabel II y seguro que ninguno te sorprende pero ¿sabías que vivió también en otros lugares de Gran Bretaña? Nació y vivió de niña en el número 17 de Bruton Street, en el londinense barrio de Mayfair; durante la II Guerra Mundial vivió con la Familia Real en la finca de Sandringham, desde donde todavía actualmente transmite su mensaje navideño; pero vayamos a lo prometido, estos son los castillos en los que ha vivido la reina Isabel II: Buckingham Palace, el Castillo de Windsor y el de Balmoral.

Castillo de Balmoral | Pixabay

Castillo de Balmoral

¿Recuerdas a la reina madre? Nos referimos a la madre de Isabel II, era escocesa y tenía un gran cariño a esta residencia, un cariño que transmitió a su hija; es la residencia de verano de la reina y su lugar de refugio y vacaciones: refugio a pricipios de la II Guerra Mundial y antes de hacerlo en Sandringham, la Familia Real se alojó aquí, tras la muerte de Diana de Gales tanto la reina como sus nietos se refugiaron aquí. Una curiosidad más ¿sabías que la reina Isabel II sabe de mecánica? Fue mecánica del Servicio Territorial Auxiliar durante la guerra y cuentan que durante mucho tiempo se ocupó del mantenimiento de los Land Rover que se utilizan en Balmoral.

Castillo de Winsord | Pixabay

Castillo de Windsor

El de Windsor es el castillo habitado más grande de toda Gran Bretaña, a esta localidad (Windsor) y este castillo debe la Familia Real Británica su nombre actual (los Windsor); esta es la residencia que utiliza Isabel II para disfrutar de vacaciones cortas o de algún que otro fin de semana cuando quiere alejarse de Buckingham pero no mucho; puedes saber si la reina está o no en Windsor, no tienes más que fijarte en la bandera que luce el castillo, si brilla por su ausencia también lo hace la reina mientras que si ondea es porque la reina está en casa.

Buckingham Palace | Pixabay

Palacio de Buckingham

Es la residencia oficial de la Reina de Inglaterra y, si viajas a Londres en verano, mientras la reina está en Balmoral, no tendrás que conformarte con verlo por fuera y disfrutar del cambio de guardia, podrás entrar en él y recorrer hasta 19 aposentos reales maravillándote de su suntuosidad... ¿sabías que hay cuadros de Rembrandt o Rubens decorando algunas de estas estancias?.

