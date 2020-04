No son pocos los edificios históricos que, por aquello de las supersticiones y leyendas, guardan sus propios secretos y sus propias manías, desde el clásico fantasma que recorre las estancias de palacio hasta leyendas tan curiosas como la que explica por qué en la Torre de Londres hay un aviario en el que siempre hay 7 cuervos.

Siete cuervos, sí, pero no busques razones en el número por mágico que sea el número 7 ni tenga la importancia que tenga en algunas religiones, en realidad son 7 por precaución porque lo que dice la leyenda es que tiene que haber, siempre, seis cuervos ¿qué ocurriría si no hubiese seis cuervos en la Torre de Londes ya fuera porque se alejaran de este magnífico castillo o simplemente desapareciesen? atención a la consecuencia: "If the ravens leave the Tower, the kingdom will fall…" dicho en perfecto castellano: si los cuervos dejan la Torre, el reino caerá... y el reino empieza por su monarquía.

Cuervos en la Torre de Londres | Foto de Colin en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Esta leyenda se respeta desde tiempos del rey Carlos II, fue durante su reinado cuando se decidió cuidar cuervos en la mítica Torre de Londres y también desde entonces comenzaron los quebraderos de cabeza de los responsables de esta tarea para evitar por todos los medios que los cuervos se alejaran de la Torre ¿cómo lo consiguieron? hoy los cuervos están anillados y tienen incluso nombre propio cada uno de ellos, también tienen sus rutinas de alimentación y reciben ricos manjares cada día para que no busquen alimento lejos del recinto de la Torre... pero hay un 'truco' más que ya se puso en práctica en tiempos de Carlos II: tienen recortadas las plumas de una de sus alas de modo que pueden volar pero no realizar vuelos largos. De este modo los ingleses consiguen tener confinados, aunque viviendo a cuerpo de rey, a 7 cuervos que aseguran la pervivencia del Reino Unido y su Corona.

Aviario en la Torre de Londres | Imagen de gailf548 en Wikipedia, licencia: CC-BY-2.0

¿Qué te parece esta leyenda? con lo inmutable que parece la familia real británica, lo inamovible, lo eterna... y resulta que su fortaleza se basa en la existencia se seis cuervos en la Torre de Londres y, para evitar sustos y disgustos, ahí está el aviario en la Torre con sus 7 cuervos (para que nunca falte el mágico número de 6). Seguro que la próxima vez que visites la Torre de Londres mirarás a sus cuervos de otro modo...