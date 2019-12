Londres es una de esas ciudades a la que hay que ir una y mil veces para conocerla un poco; hoy te proponemos una visita un tanto especial, una tamizada por los lugares que ves casi en cada capítulo si eres seguidor de la serie The Crown y el recorrido, hablando de Londres, sólo puede empezar por un lugar: el Palacio de Buckingham.

Buckingham Palace

Buckingham Palace | Pixabay

Un seguidor de The Crown no se conforma con ver el cambio de guardia como hacen tantos y tantos turistas sino que se cuela dentro del palacio y lo descubre gracias a una visita guiada; podrás visitar algunas de las estancias más bellas del Palacio de Buckingham, entre ellas el salón blanco, el salón del trono o el salón de baile además de la galería de cuadros y la gran escalinata; ten encuenta, eso sí, que las visitas se organizan sólo de julio a septiembre, durante la estancia de la reina en Balmoral, fuera de esas fechas tendrá que conformarte con el clásico selfie a las puertas de Palacio.

Debes contar también con que el acceso a Palacio ni es gratis ni tiene un precio único, depende de lo que quieras ver: la entrada a los salones de Estado cuesta 26,50 libras mientras que si quieres un acceso más completo y visitar también las caballerizas reales y la galería de la Reina tendrás que pagar 49 libras; hay descuentos para menores de 17 años y los menores de 5 años no pagan.

Torre de Londres

Torre de Londres | Pixabay

La Torre de Londres es otra de las visitas obligadas para cualquier seguidor de la serie no solo por tanta historia sucedida en sus estancias, que también, sino porque es en esa fortaleza, que un día fue cárcel, donde hoy se guardan las joyas de la corona, las más bellas y valiosas, entre ellas la mítica Corona de la Reina, una pieza excepcional decorada con más 2.800 diamantes, es la que lució Isabel II el día de su coronación en 1953.

Puedes acceder a la Torre de Londres durante todo el año, el acceso a la sala de las joyas de la Corona se incluye en la entrada que te costará 24,70 libras, hay precios reducidos para niños e incluso entradas especiales para familias.

Old Royal Naval College

Old Royal Naval College | Pixabay

No puedes dejar de visitar el Old Royal Naval College porque este es el Palacio que hace las veces de Palacio de Buckingham en la serie aunque esa no es la única razón para visitarlo; se trata de un edificio espectacular del S.XVIII y forma parte del Maritime Greenwich, conjunto arquitectónico declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

En este emplazamiento descubrirás uno de los tesoros de Londres: el mayor salón pintado de toda Europa, conocido en el mundo del arte como la Capilla Sixtina de Gran Bretaña.

Entrar en el Old Royal Naval College te costará 12 libras, además los menores de 16 años acompañados de un adulto entran gratis.

Queen's House

Queen's House | Pixabay

Muy cerca del Old Royal Naval College está Queen's House, una residencia del S.XVII; cuentan las crónicas reales que se trata de un regalo del rey Jacobo I a su esposa, Ana de Dinamarca, a la que insultó gravemente tras un accidente de caza en el que ella mató a uno de sus más queridos perros de caza.

Entre visita y visita tendrás que hacer algún receso y, por supuesto, reponer fuerzas, algo que te sugerimos hagas también muy a la inglesa, muy como lo hacen los miembros de la Familia Real británica en The Crown (y en la vida real); para ello tenemos varias sugerencias, concretamente tres: un lugar para comer, otro para tomarte una copa y uno más en el que disfrutar del irrenuncialbe té de las cinco.

Si algo no falta en Londres son opciones para disfrutar de un clásico, o no tan clásico, Afternoon Tea pero, dado que estamos organizando un viaje muy The Crown, te recomendamos disfrutarlo en el Diamond Jubilee Tea Salon de Fortnum & Mason.

Para comer, y de nuevo por estar organizando un viaje muy The Crown, te recomendamos el Wiltons, un antiquísimo restaurante que cuenta con seis Royas Warrants (distinciones ortorgadas por a casa real británica a sus proveedores), los platos recomendamos son el marisco y el pescado (el clásico seafood) y también las carnes a la parrilla.

Por supuesto no te puedes ir de Londres sin visitar uno de sus pubs y disfrutar de sus cervezas, te recomendamos que lo hagas en el club de jazz Ronnie Scott's porque este lugar es famoso por haber tenido entre sus clientes habituales a la princesa Margarita; podrás disfrutar de actuaciones en directo y de un delicioso menú de noche con caviar y langosta.

Otros lugares de The Crown: Un tour perfecto por las localizaciones de The Crown.

Más información: Visit Britain