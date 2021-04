Estas son las razones por las que Dubái es uno de los destinos más seguros del mundo

Dubái se ha mantenido durante toda la pandemia como un destino seguro y eso no ha sido cosa de suerte o azar sino de una serie de medidas y protocolos que han logrado matener la pandemia a niveles que hacían posible cierta normalidad en la ciudad; claro que en Dubái ni tan siquiera ahora que vemos la luz al final del túnel, bajan la guardia y del mismo modo que comienzan a dar luz verde a la celebración de eventos como el Dubai Food Festival o Art Dubai (que acaba de clausurarse), no solo mantienen sino que además refuerzan sus protocolos de seguridad especialmente en los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Para asegurar la correcta implementación de los protocolos de seguridad diseñados entre el Departamento de Turismo de Dubái en colaboración con otras entidades gubernamentales y la propia industria turística del país, se ha creado el sello Dubai Assured, además ese sello no es un reconocimiento que se reciba una vez y se convierta en una mera pegatina a lucir en el establecimiento en cuestión, ha de ser renovado cada dos semanas lo que lo convierte en toda una garantía de seguridad que podrás ver tanto en centros comerciales como en mercados populares (souks), en centro de entretenimiento, parques de atracciones y en todos los lugares destinados a la celebración de eventos.

Claro que no solo de seguridad vive el turista y por eso hasta el 17 de abril Dubái celebra un festival gastronómico en el que reputados chefs internacionales harán las delicias de los visitantes de la ciudad; más de 3.500 restaurantes y experiencas gastronómicas forman parte de este evento culinario en el que habrá citas para todos los gustos, desde los que se mueren por la cocina local a los amantes del street food pasando por quienes quieren vivier una auténtica experiencia de alta cocina. Habrá también clases magistrales, mesas únicas e incluso algo de acento español de la mano del chef Vicente Rioja, eso sí, se hará todo con un estricto control de aforos.

Tanto The Dubai Mall como The Mall of Emirates tienen abiertos todos sus establecimientos de modo que nada te impida disfrutar de una tarde de compras en esta rica ciudad; el Global Village mantiene abiertos sus restaurantes y cafés pero ha suspendido sus espectáculos (nada de fuegos artificiales ni entretenimiento callejero), el Burj Khalifa, todavía el edificio más alto del mundo, exigen la compra de tickets online para acceder a él y Hero Experiences Group mantiene también operativas sus diversas aventuras en el desierto pero con la contratación de un gerente de higiene y seguridad que se responsabiliza del cumplimiento de todos los protocolos de higiénico sanitarios y de seguridad.

Atlantis The Palm tiene abeirtas sus piscinas y restaurantes pero con aforo limitad mientras los parques temáticos (Laguna Waterpak, Legoland Dubai, Dubai Aquariume IMG Worlds of Adventure) han implementado también medidas adicionales de seguridad que se añaden a las que son ya todo un clásico: control de aforo, distancia de seguridad, obligatoriedad del uso de mascarilla e higiene de manos con gel hidroalcohólico.

