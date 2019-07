Muchos son los que tienen clara la respuesta en la pregunta de si prefieres mar o montaña. Existen un gran número de personas que están realmente apegadas al agua salada, a la arena, a las playas. Vaya, lo que se conoce como un verdadero amante del mar en todas sus extensiones. ¿Eres uno de ellos? Te ofrecemos una serie de lugares idóneos para vivir.

Siquijor, Filipinas

Una de las peculiaridades de este rincón es que es verdaderamente barato. Filipinas tiene un gran número de islas y, a pesar de las más conocidas sean El Nido, Bohol o Borácay, hay unas cuantas que también tienen su encanto. Por ese mismo motivo, si estás pensando en vivir una temporada frente al mar, podrías decidirte por Siquijor. Está ubicado en las llamadas Bisayas Centrales y podrás acceder por barco o avioneta, desde Cebú. Esta es la segunda ciudad más importante de toda Filipinas. No está muy explotado el sector turístico, por lo que sentirás que estás en un auténtico paraíso.

Málaga, España

La Costa del Sol es absolutamente mágica, y quien no lo piense es que no la ha pisado nunca. Con lo cual, es una opción muy factible para vivir cerca del mar por un tiempo. Por si fuera poco, según la comisión europea, Málaga es considerada como una de las 10 ciudades con mayor calidad de vida y, además, una de las que tiene un mejor clima. Es más, también está tremendamente bien conectada dentro de España y, por supuesto, a nivel internacional con su aeropuerto. No solamente podrás centrarte en la capital de la provincia, sino que también puedes barajar otras opciones como son Nerja, Torremolinos, Fuengirola, Estepona o Marbella. ¡A cada cual más bonita!

Playa del Carmen, México

Lo más bonito de la Riviera Maya es que cuenta con más de 130 kilómetros de cosa, y eso es una auténtica pasada. Por ese mismo motivo, te recomendamos que busques un alojamiento situado en Playa del Carmen. Es más accesible que Cancún y está menos masificado. Por si fuera poco, este lugar mexicano está considerado como una de las ciudades para vivir frente al mar más baratas del mundo. Tanto es así que podrías alquilar un pequeño estudio (con cocina) por unos 200 euros al mes, más o menos. ¡Qué maravilla!

Faro, Portugal

Uno de los rincones más visitados de Portugal es, sin lugar a dudas, el Algarve. Por lo tanto, es uno de los más cómodos si estás pensando en quedarte a vivir allí por un tiempo. La temperatura anual es de unos 18º de media. Eso sí, si decides alojarte en Faro durante varios meses, será mejor que lo hagas en una época que no sea la vacacional. De esta manera, podrás encontrar alquileres que ronden los 500€ al mes. De no ser así, los precios se suelen disparar muchísimo y se saldría mucho de tu presupuesto.

San Juan del Sur, Nicaragua

La costa del Pacífico será siempre una grandísima opción, y más si lo hacemos de la mano de Nicaragua. Es un sitio ideal para practicar surf, ya seas un principiante o un profesional. ¡Las olas que hay son realmente impresionantes! Se trata de un rincón del planeta realmente idílico en el que, encima, no tendrás que invertir muchísimo dinero. De hecho, podrás encontrar piso o una habitación con vistas al mar desde unos 20 euros al día. Con lo cual, ¡perfecto! Eso sí, si quieres tranquilidad, no dudes en mudarte a Playa Maderas puesto que es considerado como un lugar “zen” en el que prevalecen escuelas de yoga con vistas al océano. Planazo, ¿verdad?