Esquí en Andorra, no te pierdas el norte

Andorra es por excelencia el país de los deportes de invierno. Situado en los Pirineos, este pequeño país es un paraíso para aquellos a los que les gusta la temporada invernal. Conocida a nivel internacional por sus estaciones de esquí, tiendas con impuestos muy bajos y sus modernas infraestructuras hoteleras y de servicios, el principado recibe anualmente cerca de 8 millones de visitantes. Y tu puedes ser uno de ellos. Si te apasiona el esquí, no lo dudes, Andorra es tu destino. La mejor nieve, instalaciones de nueva generación, bosques inmensos, paisajes nevados, silencio, belleza, puro espíritu invernal. Vallnord y Grandvalira son las dos estaciones que puedes encontar en el principado. Grandvalira es la estación de esquí más grande al sur de Europa. Cuenta con seis sectores en el mismo dominio Encamp, Canillo, Soldeu, Grau Roig y Pas de la Casa. En total 210 kilómetros esquiables con 118 pistas de todos los niveles. Tres de estas pistas, de Copa del Mundo. Y además este año, Grand Valira celebra su 10º Aniversario. Un dominio con las mejores instalaciones. Remontes con capacidad para 100.000 esquiadores a la hora, es decir, sin colas, una extensa red de cañones de nieve que permite disfrutar de más de un 65% de su territorio innivado artificialmente y con la más completa red de actividades para el disfrute del après-ski, Grandvalira se perfila como una estación cinco estrellas. Importantes eventos internacionales se han celebrado en sus pistas como la Copa del Mundo de esquí femenino de 2012 o las pruebas de la Copa del Mundo de velocidad de 2012 y 2013. Y se ha convertido en un referente también a nivel internacional. Grandvalira cuenta con más de 400 monitores de esquí, escuela con clases individuales y colectivas, cursos para debutantes y de perfeccionamiento. Enseñanza de Snowboard, Freestyle y Freeride. Y todas las clases impartidas en más de seis idiomas. Seis jardines de nieve, cuatro guarderías y tres circuitos infantiles, para los más pequeños. Y mucho más. Trineos de nieve, motos de nieve, vuelos en helicóptero, parapente, buguis, circuitos y actividades para grupos de amigos, raquetas de nieve, láser de combat y barranquismo en la nieve. Actividades para todos los gustos, edadades y niveles. Para probar, saltar y volar, itinerarios fuera de pista, cuatro snowparks, el único snowpark nocturno del sur de Europa, una línea de módulos, la más larga de los Pirineos, Big Airbag, campos de Freestyle y zonas Freeride. Y por supuesto restaurantes de todos los estilos y servicio de alquiler de material. Todo lo que puedas imaginar. En su página web encontrarás forfaits, paquetes de esquí, actividades, estado de pistas, webcams, agenda de actividades y mucho más. Y para el après-ski, Vodka Bar y Terraza Red Chill Out. Y si quieres una experiencia mágica y diferente, si te atreves a probar puedes alojarte en el Hotel Iglú. Una noche en un Iglú a 2350 metros de altura. Iglú Hotel Grandvalira está construido totalmente de nieve. Increíble pero cierto. Es un auténtico iglú decorado especialmente por sus artistas y totalmente preparado y equipado para pasar en él una noche mágica. El Iglú Hotel Grandvalira consta de 5 Iglús Estándar con capacidad hasta 6 personas y complementa sus servicios con áreas sociales como bar, restaurante, terraza, un servicio WC público y jacuzzi. Y todo en un territorio libre de estrés. Prepara tu viaje, tus vacaciones y o tus fines de semana en la nieve de Grand Valira en Andorra y vive toda una experiencia para recordar. Ahora en Grand Valira ofertas de fin de semana con alojamiento y forfait incluido desde 65 euros por persona. Vallnord ofrece la experiencia de vivir el norte, de que descubras la otra Andorra. La Andorra del silencio, de los paisajes indescriptibles y la de los pueblos de montaña. La estación cuenta con tres sectores, accesibles en un solo forfait, Arcalís, Arinsal y Pal. Arcalís es la meca del Freeride, el sector más alpino y más deportivo de Andorra. Cuenta con pistas increíbles entre naturaleza salvaje y bellísimos paisajes. Arinsal ofrece además de esquí mucho ambiente, ideal para gente joven y grupos de amigos con ganas de divertirse. Fans del esquí y de la buena música se dan cita en esta estación que cuenta con animación en la pista con DJ en directo y una amplia programación de fiestas. Pal en cambio, es ideal para esquiar en familia. El sector y los servicios están dedicados a los más pequeños. Babypark, Pequeclub y zonas de esquí familiar en una montaña con inmensos bosques nevados y unas vistas maravillosas. Por supuesto en los tres sectores hay escuelas de esquí, alquiler de material y restaurantes de todo tipo. Actividades para todas las edades y para todos los gustos en los tres sectores de Vallnord. Jump, paseos con raquetas y trineos para los niños. Cenas románticas, paseos con raquetas o motos de nieve o salidas nocturnas en vehículo anfibio Gica-Fer para parejas. Diversión, zonas de Freeride, Snowpark, Woodpark y Boarder Cross, así como, bajadas nocturnas con antorchas, fiestas temáticas, speedride, ski bikes o buggies para grupos de amigos. Y también un montón de actividades para los no esquiadores. Vallnord es una experiencia única y sólo tu decides como quieres vivirla y con quién. Ahora también ofertas de fin de semana con alojamiento y forfait desde 79 euros por persona.