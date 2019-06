El lugar más bajo del planeta

El mar Muerto es, sin lugar a dudas, uno de los mares más famosos del mundo. Y lo es, porque todo el mundo sabe que se puede flotar en sus aguas, o por las propiedades de sus baños de barro en la orilla. Pero, en el Mar Muerto, son muchas las actividades que se pueden hacer, y muchos, los lugares que visitar. Si vas a viajar a Israel, este es uno de los lugares que no debes dejar pasar. En una corta escapada de tan solo 24 horas, puedes disfrutar al máximo de uno de los lugares más extraordinarios del país.

El Mar Muerto es una parada en el camino, un lugar ideal para relajarse y desconectar. Su gran peculiaridad es su gran cantidad de sal acumulada, 340 gramos por litro, hasta 10 veces más que en cualquier otro océano en el mundo, lo que permite que cualquier cuerpo pueda flotar. Algo singular, pero es que además sus aguas tienen propiedades terapéuticas.

Los beneficios de estas aguas son casi milagrosos, y desde los tiempos de Cleopatra o del rey Herodes se usaban y se conocían como tal. La combinación de magnesio, sodio, potasio y bromo, unido al lodo negro que recorre la costa, consigue mejorar la circulación, las molestias de la artritis, cura las alergias y revitaliza la piel.

El Mar Muerto es el balneario natural y terapéutico más bajo del mundo, ya que se encuentra a 428 metros por debajo del nivel del mar, el enclave más bajo del planeta.

Los rayos de sol en este punto del planeta también son beneficiosos, pues la capa de vapor que emerge de la superficie del mar gracias a la evaporación hace de filtro natural frente a los rayos UB-B, y hace que no penetren directamente en la piel y que no exista así riesgo de quemaduras. ¿A que con estos datos ya estás deseando viajar hasta allí?

Y por si esto fuera poco, en el mar Muerto practicar deporte en hacerlo en uno de los parajes más increíbles del mundo. Y es que este entorno ofrece una variada propuesta de actividades deportivas para realizar en sus alrededores o incluso dentro de él.

La Gran Fondo Dead Sea es una de las pruebas más emblemáticas en Israel, una prueba que en los últimos años ha experimentado un creciente interés en la práctica del ciclismo. Una competición pone a prueba a los corredores por el gran desnivel y el clima cálido de la zona.

En kibbutz Kalia, un complejo hotelero, puedes aprender a montar a caballo, montar en bici por senderos para el ciclismo o nadar. En Pere Hamidbar también combinan estas actividades con deportes de riesgo como rápel o el puenting. Otro de los deportes que se pueden hacer en la zona es el paracaidismo con el que se puede disfrutar de unas vistas únicas viendo el contraste entre el desierto de Judea y las aguas del mar.

Además el mar Muerto ofrece novedades en esta temporada como su renovado paseo marítimo que recorre cuatro kilómetros en el área hotelera del mar Muerto. Un paseo que se extenderá próximamente otros diez kilómetros, y que pasará por 16 playas públicas, conectando Ein Bokek y Hamei Zohar. Este proyecto forma parte del nuevo y lujoso complejo turístico que se está llevando a cabo en la zona.

Además, las playas tendrán fácil acceso para cualquier persona con discapacidad y se podrá pasear por él por la noche gracias a su accesibilidad

Pero si hay un lugar mágico e imponente en esta zona, ese es sin duda el bastión de Masada que data del año 30 a.C. y que conserva gran parte de los restos arqueológicos de la época. Imponente, preside el paisaje. Sus maravillosas vistas, el palacio de Herodes, las ruinas de la ciudadela o los baños romanos hacen de este enclave una parada obligatoria, especialmente para los amantes de la historia. Además se puede acceder a lo más alto de esta fortaleza en funicular o incluso andando por el Camino de la Serpiente.

Gracias a las nuevas conexiones entre algunos aeropuertos españoles con el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, ahora es más fácil que nunca llegar hasta el mar Muerto en menos de 7 horas. Si todavía no has tenido la suerte de bañarte en el Mar Muerto, este es un buen momento para hacerlo. Los que han vivido la experiencia no dejan de recomendarlo.

