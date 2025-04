¿A dónde piensas escaparte el próximo puente de mayo?

El mes de mayo es un mes ideal para viajar a poco amante que seas de la primavera y a poco que detestes las aglomeraciones y el calor, es un mes perfecto para disfrutar de tu destino, sea el que sea, placenteramente, sin agobios, sin excesivo calor… aunque, ciertamente, si eliges las fechas del puente de mayo cabe la posibilidad de que te sientas en julio… por eso vamos a hacer como que no recordamos que los patios de Córdoba están preciosos, que Madeira celebra la fiesta de la flor o que los tulipanes reinan en Ámsterdam.

¿Sabes ya dónde irás el próximo puente de mayo? Nosotros te sugerimos a continuación tres destinos nacionales y tres internacionales para que elijas a placer:

Empezamos nuestra ruta local por el norte, por las Rías Baixas porque aquí en mayo las temperaturas son agradables, todavía no han llegado los veraneantes habituales y menos aún los turistas y, sin la masificación propia del verano, disfrutar de los paisajes marineros de las Rías Baixas maridándolos con el mejor Albariño y con los mariscos más frescos es un placer difícil de superar.

San Sebastián | Pixabay

Aunque si lo que te apetece es disfrutar del buen comer San Sebastián es también un magnífica opción; pasa por ser una de las mejores ciudades del mundo para comer y además es preciosa, popular también por la balaustrada de su paseo, su mar, sus calles, sus pintxos… y las excursiones que puedes disfrutar a lugares cercanos como Hondarribia o Zarautz.

Del norte nos vamos al sur porque Granada también nos parece un destino genial para el puente de mayo porque ya no hace el frío del invierno ni tampoco ha llegado aun el calor del verano y pasear la Alhambra y el Albaicín es un placer difícilmente superable. Además puedes combinar tu visita a la ciudad de Granada con un recorrido por Las Alpujarras o incluso con una visita a Sierra Nevada.

Torre de Belem, Lisboa | Pixabay

¿Y fuera de España? Lisboa es nuestra primera opción porque está cerca y es una ciudad con un encanto único; recorrerla a pie, aunque cansado, es una gozada gracias a lugares como la Torre de Belem y el Convento de los Jerónimos o el castillo de San Jorge; además, ya que llegas hasta Lisboa, no puedes dejar de organizar una escapada a Sintra para visitar el Palacio da Pena y la Quinta da Regaleira.

Otro destino cercano y casi místico es Marrakech; aquí puedes disfrutar de los zocos, de una excursión al desierto y de una gastronomía rica a rabiar además de un clima que en mayo es especialmente agradable. ¿Excursiones que puedes disfrutar desde Marrakech? El desierto de Agafay o las montañas del Atlas.

Cinque Terre | Pixabay

Cerramos nuestra lista en Italia pero no en Roma porque en el puente de mayo, si bien ya habrán terminado las exequias por la muerte del Papa, estará todavía la ciudad complicada porque estará fraguándose ya la elección del nuevo Pontífice a través de un cónclave que, hasta donde sabemos, podría celebrarse justo después del puente de mayo; no a Roma, decíamos, sino a los pueblos de Cincque Terre porque en verano se ponen imposibles pero en mayo son una delicia tanto para los amantes de los paisajes costeros como para quienes gozan del senderismo y por supuesto la gastronomía local acompaña, eso y que ciudades históricas como Pisa o Florencia no quedan lejos para que puedas completar tu viaje italiano.