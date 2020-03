Puede que hasta ahora hayas sido de quienes usan comparadores de precio para encontrar los vuelos más baratos a cualquier lugar. Es decir, de quienes no tienen preferencias de destino sino que se rigen por los precios que marcan las aerolíneas. Puede que tengas un país en mente para tus vacaciones de verano pero que necesites armar un itinerario y todavía no sepas por dónde empezar. Puede que hayas estado en tantos lugares del planeta que empiecen a acabársete las ideas. Puede que tu lista de pendientes sea tan larga que necesites ayuda para decidirte por uno de esos tantos lugares que quieres conocer. O puede que tu caso no sea ninguno de estos pero que de todas maneras necesites inspiración viajera.

Bien, pues si andas buscando sitios en los que encontrar esa inspiración que tanta falta te hace... ¡Estás en el lugar indicado! Vamos a nombrar algunas herramientas y materiales que te ayudarán.

Por ejemplo, y por dejar lo más obvio para después, podemos empezar la lista nombrando a familiares y amigos. Puedes basarte en sus viajes y en sus experiencias. Puedes preguntarles qué destinos han visitado, cuáles les han gustado más y por qué. Incluso pueden darte consejos y recomendaciones, como dónde alojarte o dónde comer. Seguro que pasáis un buen rato hablando sobre viajes, y viajar es algo que a muchos nos gusta hacer.

Inspiración viajera | Pixabay

Otra forma original de inspirarte puede ser pedirle ayuda a tu paladar. Es decir, buscar recetas y platos típicos de determinados lugares y guiarte por aquél que más ganas tengas de probar. Los gofres y el chocolate de Bruselas, la pasta italiana, los tacos mexicanos o el goulash húngaro. ¿Qué te apetece más?

Y, siguiendo con formas diferentes de buscar inspiración... Puedes buscar la agenda de eventos de diferentes lugares. Infórmate de eventos gastronómicos, literarios, musicales o culturales que vayan a celebrarse durante tus días de vacaciones. Puede que alguno te interese tanto que te haga decidirte por algún destino en particular. Estos eventos también te pueden inspirar.

Los podcasts de viaje son también una muy buena opción. Hoy en día hay muchos y puedes escucharlos mientras haces cualquier otra labor: cocinar, hacer deporte sobre una bicicleta estática o limpiar.

Por otro lado, y esto es todo un clásico, puedes ver películas ambientadas en determinados lugares. La Playa, de Leonardo Dicaprio, para conocer Tailandia; The Tourist de Angelina Jolie y Johnny Depp para viajar a Venecia o Notting Hill de Julia Roberts para conocer Londres. Puedes ver muchas y dejarte guiar por las emociones para elegir uno de esos destinos.

Pero además, puedes ver otro estilo de películas que te inspirarán de otra manera diferente. Hacia rutas salvajes te hará reflexionar como pocas películas de viaje y te llevará en un viaje por América pero también en un viaje por la mente y las relaciones humanas. El camino, Diarios de motocicleta, Siete años en el Tíbet o Come, reza, ama son otras opciones que también te inspirarán.

Por supuesto, también puedes ver documentales de viaje, leer libros (algunas de las películas nombradas las puedes encontrar en forma de novela), crónicas o guías de viaje.

Y, ahora que hablamos de guías de viaje, puedes inspirarte en las guías del mundo 2.0. Es decir, puedes bucear entre los artículos compartidos por muchos bloggers de viaje que comparten en sus páginas web todas sus experiencias.

Siguiendo en el mundo 2.0, puedes hacer uso de las redes sociales para encontrar inspiración. Puedes meterte en determinados hashtags de Instagram y ver todas las publicaciones. Los hay genéricos como #travelphotography o más limitados como #spaintravel. Pinterest y los grupos de Facebook son otra buena opción para inspirarte.

Como ves, son muchas las herramientas que están al alcance de tu mano para encontrar inspiración. ¿Se te ocurre alguna más?