Descubrir el desove de las tortugas marinas en Seychelles

El desove de las tortugas marinas es probablemente uno de los acontecimientos más apasionantes para los amantes de los animales. Y desde el mes de octubre y hasta el mes de febrero, la temporada de desove llega a las islas Seychelles. Especialmente en la bahía de Intendance donde se encuentra el hotel Banyan Tree Seychelles. Es más, este resort es la zona en la que las tortugas depositan cada año sus huevos.

En esta preciosa zona costera, llena de exuberantes palmeras, bosques tropicales y espectaculares playas, y con vistas Al Océano Índico nos ofrece el encanto isleño de estilo criollo y la posibilidad de unirnos a los investigadores del Banyan Tree Seychelles en su patrulla matutina diaria a Intendance Beach, la única playa de Mahe completamente libre de la caza furtiva de tortugas. No se nos ocurre un plan mejor en el paraíso.

Si tu sueño es presenciar este magnífico espectáculo que nos ofrece la naturaleza, tienes que saber que, Banyan Tree Seychelles cuenta con un Código de Conducta de los Observadores de Tortugas que hay que respetar. No podemos acercarnos a las tortugas y hay que mantener una distancia de al menos tres metros, hay que hablar en voz baja a su alrededor para no asustarlas; y por último pero no menos importante, no está permitido tocarlas.

Pero hay otras actividades relacionadas con la naturaleza que nos esperan, como la visita al Jardín Botánico, o una excursión de un día a Praslin y a las islas La Digue.

La Digue es una isla escénica donde podemos disfrutar de una refrescante bebida de coco antes de descubrir la vida en una plantación en L'Union Estate. También vamos a poder nadar en las aguas de la mundialmente famosa playa de Anse Source D'Argent, antes de disfrutar de un almuerzo criollo en La Domaine.

En la isla vecina de Praslin nos embarcaremos en un tour guiado hacia el enigmático Vallée de Mai, donde el legendario Coco-de-Mer crece a la sombra de un valle escondido. Un lugar que forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO y que se dice que es el legendario Jardín del Edén.

Por su parte, merece la pena acercarnos hasta el jardín botánico, consolidado en 1901 por la Reina Victoria, cuenta con una colección de palmeras autóctonas, especies de plantas endémicas y un parque de tortugas. Con más de 100 años de antigüedad, este jardín ubicado en el corazón de Victoria, conocida también como Mahé, capital de las islas Seychelles, y una de las capitales más pequeñas del mundo, fue originalmente plantado para experimentar con las especies de cultivo durante la época colonial. Un propósito que por supuesto cambió a lo largo de los años y que ha derivado en un maravilloso parque abierto al público. Además, alberga especies de aves locales como el Bulbul Seychelles y los Seychelles Blue Pigeon.

Banyan Tree es un Santuario para rejuvenecer la mente, el cuerpo y la mente en uno de los lugares más impresionantes del mundo. Alojarse aquí, es redescubrir el romance de viajar pero alojados en maravillosas villas con un servicio fabuloso. 60 villas rodeadas de vegetación tropical con solárium con tumbonas, una terraza junto a la piscina, y un patio privado. Decoradas al estilo contemporáneo con vistas al mar, aire acondicionado y Tv vía satélite. Y para que no estés aislado del mundo, wifi gratuito en todo el establecimiento. Precios desde 570 euros la noche.

Bnyan Tree Seychelles Resort & Spa está situado en Isla Mahé, en uno de los lugares más populares. Los restaurantes del complejo sirven una variedad de platos locales e internacionales elaborados con productos frescos locales. Y el resort dispone también de pista de tenis, piscina de borde infinito y ofrece clases de yoga y tratamientos de Spa. Un complejo 5 estrellas muy cerca de la Playa de Takamaka y de la Playa de Anse Bazarca, entre exuberantes colinas, y con magníficas vistas del Océano Índico, no deja de sorprender. Más información Banyan Tree Seychelles

