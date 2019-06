Descubre lo mejor de Jordania esta primavera

No somos pocos los que ya estamos pensando en estas primeras grandes escapadas del año, las que vamos a poder hacer en Semana Santa o los puentes de mayo. Y cómo no, también estamos viendo en qué destino vamos a poder desconectar por unos días. Por este motivo, hay países que preparan sus mejores ofertas. Ese es el caso de Jordania, que lo hace con propuestas que se adaptan a todo tipo de gustos y por supuesto, de bolsillos. Lo cierto es que ya no tenemos excusas para quedarnos en casa.

Mar Muerto. Jordania | Turismo de Jordania

Propuestas económicas

Por ejemplo, podemos empezar por ver cuáles son las ofertas más económicas. Si vamos a disponer de solo un mínimo de días, podemos optar por conocer Jordania en packs de 4 noches y 5 días. Todos con un atractivo que no vamos a poder dejar pasar y es conocer la imprescindible y majestuosa Petra, junto con otros destinos mágicos como el desierto de Wadi Rum y la cosmopolita capital, Amán. Pero eso no es todo, porque dependiendo de nuestras preferencias, podemos decantarnos por un viaje u otro dependiendo de con qué ciudades o con qué lugares queremos completar la escapada. Hablamos de sitios como las ruinas de Jerash, una de las ciudades romanas más importantes y mejor conservadas del Próximo Oriente Madaba uno de los lugares más memorables de la Tierra Santa conocida por sus espectaculares mosaicos bizantinos y omeyas o Monte Nebo, el lugar en el que Moisés divisó la Tierra Prometida.

Jerash | Turismo de Jordania

Para los más exigentes

Aquellos que buscan recorrer Jordania de norte a sur para volver a su casa convertidos en auténticos expertos en lo que a cultura jordana se refiere, hay también muchas opciones. En este caso con packs de entre 7 u 8 días. Una oportunidad única para descubrir en profundidad del Reino Hachemita además de vivir experiencias inolvidables e irrepetibles como flotar en el Mar Muerto, bucear en Aqaba o conocer la reserva de Wadi Mujib, reserva de la biosfera situada en el profundo cañón de Wadi Mujib, yque se adentra en el mar Muerto hasta 410 metros por debajo del nivel del mar.

Para los amantes de la fotografía

También hay opciones exclusivas para los amantes de la fotografía, para los que aman viajar con su cámara a cuestas, o para los que prefieren hacer fotos increíbles con sus teléfonos o smartphones de última generación. Si, también hay viajes pensados especialmente para ellos.

Porque es una verdadera aventura conocer Jordania de la mano de un fotógrafo profesional que nos ayude y nos muestre los mejores lugares en los que capturar la instantánea de nuestra vida. Y es que poder para y tomarte tu tiempo hasta encontrar lo que buscas es un privilegio que solo vas a poder tener en un viaje como este. Volverás a casa con una galería de fotos exclusiva, y con las mejores fotos para subir a tus redes sociales. Que se enteren todos de dónde has estado.

Monte Nebo | Turismo de Jordania

Si lo tuyo es la adrenalina

Por otro lado, y si lo que buscas en tus viajes es adrenalina, sin duda este es también un destino a tener en cuenta.

Porque en Jordania la aventura está de moda. Hay agencias de viajes especializadas en aventura que te llevarán a conocer el Jordan Trail, una ruta de 360 kilómetros que atraviesa Jordania de norte a sur y que te permitirá disfrutar de los mejores trekkings mientras descubres la cultura beduina, pero desde otro punto de vista. Las ofertas de este tipo de viajes son de lo más variadas e incluyen también rutas para explorar el desierto de Wadi Rum, e incluso actividades extremas como el descenso de cañones o caminatas para recorrer la Reserva de la Biosfera de Dana, una de esas joyas ocultas de Jordania.

Jordan Trail | Turismo de Jordania

El Reino Hachemita de Jordania es un destino sorprendente. Un país de contrastes en el que conviven la historia y la tradición con un universo cosmopolita y moderno. Desde la evocadoras estepas de Wadi Rum, pasando por el centro de la capital, Amán; o desde las majestuosas ruinas de antiguas civilizaciones, hasta el fascinante Mar Muerto, cada rincón esconde mágicos e imponentes y misteriosos lugares en los que perderse. Más información: Turismo de Jordania:

