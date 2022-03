Curiosidades del Palacio de Versalles que quizá no conocías

París es uno de los destinos por excelencia. Una de las primeras ciudades europeas que apetece visitar cuando se decide hacer un viaje al extranjero. Por su cercanía con España, por una parte; por la multitud de monumentos bonitos y rincones escondidos que tiene por visitar, por otra. Sin lugar a dudas, uno de esos lugares que siempre aparece en los itinerarios de un viaje a París, además de la torre Eiffel, es el Palacio de Versalles. Y es que está rodeado de unos jardines verdaderamente bonitos que invitan a perderse durante horas en ellos, por lo que es habitual desplazarse hasta el municipio cercano a la capital francesa en el que se encuentra para conocerlo.

Pero, ¿sabes qué es el Palacio de Versalles? ¿Conoces sus detalles? Pues en las siguientes líneas vamos a hablar de esas curiosas que debes saber sobre él. Si ya lo has visitado, te valdrá para revivir el viaje. Si no lo has hecho, te permitirá ir más documentado cuando llegue el momento.

Así pues, lo primero que debes saber es que sirvió como residencia real entre los años 1682 y 1789, año en que el pueblo francés inició la Revolución Francesa y exigieron al rey y a su familia que salieran de allí.

Palacio de Versalles | Pixabay

Dicho esto, debes saber que dadas sus dimensiones, es uno de los complejos arquitectónicos de origen monárquico más importantes de todo el continente. Y su fama es tanta, que en el año 2018 sobrepasó por primera vez en su historia la cifra de 8 millones de visitantes.

Pero quizá muchas de ellas no sabían que este lugar comenzó siendo un pabellón de caza. Como lo oyes. El Palacio de Versalles no siempre ha sido una obra arquitectónica de puertas doradas y jardines exquisitos. Y es que Luis XIII visitó el lugar, entonces una zona boscosa, cuando tenía 6 años. Y años más tarde ordenó construir allí un pabellón para la caza deportiva dado el gran potencial que le vio.

Después sí, como ya hemos dicho, se convirtió en residencia real, y con ello se llenó de objetos glamurosos. Sobre su Galería de los Espejos, podemos darte también un dato curioso: tiene un total de 357 que se construyeron, además, por vidrieros expertos de Venecia.

Palacio de Versalles | Pixabay

A lo dicho hasta ahora, vamos a añadir que el Palacio de Versalles sirvió como inspiración para Pierre Charles l'Enfant para diseñar la Ciudad Federal de Estados Unidos. Sin duda alguna, los expertos tienen claro que el plan que realizó el arquitecto francoestadounidense estaba inspirado en el lugar que ocupa estas líneas.