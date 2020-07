26 cosas que debes hacer para conocer Asia

Son muchos los viajeros que tienen un mapa en el que van marcando los países que visitan. Otros, bien orgullosos, hablan más a lo grande y dicen haber estado en dos, tres o cuatro continentes. Y claro que esto es cierto y por supuesto que produce ilusión. No todas las personas pueden presumir de haber salido de Europa y haber viajado a África o Asia.

Pero lo cierto es que llevar la cuenta de países visitados o continentes pisados no es sinónimo de conocerlos de verdad. Esto lleva no días sino meses y realmente está al alcance de muy pocos... pues no todo el mundo puede permitirse viajes tan largos y en ocasiones costosos.

Pero en este artículo no vamos a hablar de continentes en general sino que vamos a centrarnos en Asia. Así, hemos preparado una lista en la que aparecen algunos de los imprescindibles de este continente. Lugares que debes visitar sí o sí, comidas a probar o cosas que debes hacer.

Si de primeras puedes tachar todos los puntos... ¡enhorabuena, conoces bastante bien Asia! Si no es el caso, ves preparando tus próximas vacaciones para seguir tachando puntos y convertirte en todo un conocedor del protagonista de estas líneas.

Asia | Pixabay

1. Bañar a un elefante de los que se encuentran protegidos en los santuarios de Tailandia

2. Navegar por la bahía de Halong en Vietnam

3. Cantar en un karaoke de Corea del Sur

4. Maravillarse con los corales de las playas de Filipinas mientras se hace snorkel

5. Recorrer el Parque Arqueológico de Angkor en Camboya

6. Enamorarse de la belleza del Taj Mahal en la India

7. Degustar -u odiar- los platos elaborados con insectos

8. Dejarse impresionar por la estupa Boudhanath de Nepal al amanecer

9. Avistar orangutanes en la isla de Borneo

10. Contemplar Bagan y no querer marcharse jamás

11. Dejarse el aliento caminando por la Gran Muralla

12. Sentirse un koala por el Bosque de Bambú de Arashiyama

13. Ver los cerezos en flor de Japón

14. Deleitarse con el verde de los campos de arroz de Tegalalang

15. Hacer trekking por Cameron Highlands

16. Iniciarse en el surf en una playa de Bali

17. Dejarse llevar por el ajetreo de Bangkok

18. Probar la comida callejera de Hanoi

19. Sentirse un ciudadano más de Singapur al recorrer sus calles

20. Asistir a un tsechu en un templo budista de Bután

21. Aprender la historia de Jerusalén de primera mano

22. Contemplar las chimeneas de hadas en la Capadocia mientras se vuela en globo

23. Ver cómo de moderna puede ser Dubai

24. Acudir a un espectáculo de geishas en Tokio

25. Envalentonarse ante la Lion’s Rock

26. Seguir visitando países y ciudades y no dejar nunca de querer conocer más