Madrid es una ciudad que siempre está en constante movimiento; da igual qué época sea, el calor o el frío, cualquier cosa le sienta bien. Para aquellos que no se van de vacaciones y se quedan por la capital, o para los que por el contrario deciden viajar aquí este verano, seguro que alguno de estos festivales está hecho para vosotros. Además, como cada uno tiene unas fechas diferentes, podéis irlos enlazando y alargar también un poco el verano.

1. Noches del Botánico (20 de junio – 31 de julio): este festival se celebra en el Jardín Botánico de la Complutense y lleva siendo así desde hace cuatro años. Su programación es de lo más variada, con todo tipo de música en directo del panorama tanto nacional como internacional.

2. DCODE (7 de septiembre): agosto es un mes más tranquilo, pero septiembre comienza cargado de energía. El festival DCODE, celebrado en el Campus de la Universidad Complutense, tiene una programación este año con artistas como Amaral o el internacional Tom Odell.

DCODE 2018 | DCODE

3. Coca Cola Music Experience (13-14 septiembre): en el recinto de Valdebebas se juntarán durante dos días algunos de los artistas más codiciados a nivel internacional, como Liam Payne, Anne Marie o Morat. Además, los artistas nacionales son algunos de los más exitosos del momento, como Lola Indigo o Miki, el representante eurovisivo de este año.

4. Brunch in the Park (15 de septiembre – 20 de octubre): si te gusta el techno y quieres alargar un poco más el verano, todos los domingos comprendidos entre estas fechas se celebra en el Parque de Enrique Tierno Galván este festival, el cual trae a artistas como Amelie Lens, Adam Beyer, The Black Madonna o Boris Brejcha.

5. Weekend City Madrid (20-21 septiembre): en el IFEMA de Madrid se bailará al ritmo de todo tipo de estilos musicales (pop, rock, trap, electrónica…) con artistas como Sidecars, Dellafuente, Jamie Jones, El Canijo de Jerez o Mala Rodríguez.