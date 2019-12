La Noche de Fin de Año es un buen motivo para celebrar por todo lo alto el comienzo de un nuevo año con la gente que más quieres. La mayoría de veces no importa el dónde, sino con quién, pero si este año te apetece recibir con los brazos abiertos 2020 y que la fiesta no pare, estas son las ciudades en nuestro país que no te dejarán indiferente:

1. Madrid

La capital se convierte por excelencia en una de las ciudades más visitadas para en esta noche. Su tradición particular es comer las uvas delante de la Puerta del Sol, desde la cual emiten las campanadas las grandes emisoras de televisión de nuestro país, aunque no se puede comparar la sensación de vivirlo directamente allí a cómo se ve detrás de la pantalla. Por supuesto, después de esto la fiesta no parará en toda la ciudad en sus grandes discotecas, pubs o fiestas privadas.

Puerta del Sol, Madrid | Wikipedia (Jacinta Iluch valero, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

2. Barcelona

Si quieres celebrar esta noche en otra gran ciudad de España, te recomendamos ir a Barcelona. El espectáculo más famoso se celebra en Montjüic, donde se concentran un grandísimo número de personas para comer las tradicionales uvas, además de contemplar fuegos artificiales, música, luces y mucho más. Sin duda, un lugar mágico para comenzar el año con buen pie y pasar toda la noche en la calle.

3. Salamanca

Esta ciudad es muy conocida por su “Nochevieja universitaria”, celebrada este año el 12 de diciembre. Sin embargo, el 31 de diciembre tampoco se queda atrás en cuanto a celebraciones se refiere. El año se despide en la Plaza Mayor de la ciudad, para después continuar los festejos en cualquier de sus muchos bares, discotecas o garitos. Además, los precios son en ocasiones mucho más económicos que en las anteriores dos ciudades; no hay que gastarse mucho dinero para pasarlo en grande.

Plaza del Ayuntamiento, Valencia | Wikipedia (Alberto Ceballos, Creative Commons Genérica de Atribución-Compartir-Igual 2.0.)

4. Sevilla

Que esta ciudad tiene un color especial lo sabe todo el mundo, y en Nochevieja no se queda atrás. Despedir el año aquí puede ser muy original, ya que además de las uvas tradicionales tomadas en la Plaza Nueva, existen otros muchos planes como un crucero por el Guadalquivir mientras disfrutas de un show navideño o espectáculos flamencos en muchos bares de la ciudad.

5. Valencia

La Plaza del Ayuntamiento se llena de luz para recibir el nuevo año. Después de las doce campanadas, el espectáculo de fuegos artificiales, música y numerosos djs durará hasta altas horas de la madrugada y no pararás de mover el cuerpo desde las 21:30 que dará su comienzo. Después, la mayoría de locales de la ciudad te acogerá para que celebres esta noche tan especial como se merece.