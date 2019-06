5 ciudades imprescindibles que debes visitar en Estados Unidos

Estados Unidos es tan grande que uno no sabe bien por dónde empezar. Incluso viviendo en alguna parte de éste, tiene que ser complicado decidir por dónde empezar a conocerlo. Los paisajes, muchos y variados, las grandes ciudades, de todo tipo, las diferentes formas de vida... ¿Cómo decidir cuál es el inicio de todo?

Cuando uno se encuentra al otro lado del charco o cercano al país pero sin vivir en este, entonces todo se complica un poco más. ¿Por dónde empezar? Aunque seguramente más de una persona se plantee que ninguna de estas ciudades es el inicio adecuado, podemos mencionar esas cinco que poseen una mayor fama mundial y que puedes empezar por conocer. Son cinco ciudades imprescindibles que han marcado el pasado o el presente del país, y que también son su futuro.

1. Las Vegas

Puede que no sea la ciudad más bonita de Estados Unidos, aunque cuando el sol se esconde y se encienden las luces no tiene demasiado que envidiar a ninguna, pero es una metrópoli archi-conocida que cada año recibe millones de turistas por la fama que ha ganado. Bien sea para disfrutar de noches de locura, bien para casarte, bien por pura curiosidad, se dice que uno no debería morir sin antes pasar por ella.

Los Ángeles | Estados Unidos

2. Los Ángeles

La segunda ciudad más poblada de Estados Unidos es sobradamente conocida por lo que significa para el mundo del cine y para los amantes del séptimo arte. En esta gran metrópoli podrás disfrutar del Paseo de la Fama y de algunos de los estudios más importantes del cine. Te sorprenderá el modo de vida de sus habitantes y la forma en la que se hacen las cosas en este lugar. Es, además, una ciudad que no olvida dónde se encuentra: en California. Muchos de sus paisajes te robarán el corazón.

Miami | Estados Unidos

3. Miami

Esta ciudad del este de Estados Unidos también puede presumir de tener un fuerte componente cultural, en esta ocasión centrado sobre todo en el mundo musical y televisivo. Miami es sobradamente conocida por sus playas, por su comunidad hispanohablante, la tercera más amplia del país, y porque puede resultar un paraíso para aquel que sepa invertir bien su tiempo (y su dinero) en ella.

Nueva York | Estados Unidos

4. Nueva York

¿Necesita algún tipo de presentación? La ciudad que nunca duerme, la más poblada de Estados Unidos con nueve millones de habitantes, el centro de todo, el símbolo por excelencia del país. Sus impresionantes rascacielos, un modo de vida enérgico, dinámico y que nunca se detiene, las oportunidades, los sueños... ¿Quién no querría pasar una temporada en Nueva York? Es una ciudad perfecta para empezar a conocer Estados Unidos.

San Francisco | Estados Unidos

5. San Francisco

Son muchos los que consideran que San Francisco es la gran ciudad más bonita de Estados Unidos. No podemos quitarles la razón, aunque sabemos que es cuestión de gustos. San Francisco es diferente, y desde luego tiene un encanto muy especial. Es una de esas ciudades que conquistan con mucha facilidad al turista, y que uno debe visitar si tiene oportunidad de hacerlo.