Cinco espectaculares terrazas que no te quieres perder

¿Estás todavía en la ciudad? ¿Éste año no tienes vacaciones? ¿Trabajas en julio y agosto? ¿O eres de los que aman la ciudad también en época estival? Para los urbanitas, los locos de los rascacielos, los que prefieren conocer ciudades sensacionales, a pasar sus días en las playas de cualquier rincón del planeta, para todos ellos hemos preparado esta información. Durante el verano, el mejor lugar para escapar de las multitudes y del bullicio en las ciudades más cosmopolitas, es sin duda la azotea. Y en todo el mundo hay espectaculares terrazas, en lo más alto de las ciudades, para disfrutar de espectaculares restaurantes, con vistas increíbles, algunas incluso con exuberantes jardines, románticas según se mire, o de lo más cool y moderno, o bares de copas únicos para divertirse. El estrés de vivir o visitar las principales capitales, se lleva mucho mejor si puedes sentir la brisa y vivir las noches cálidas, a gran altura. Hoy os hablamos de algunos de estos santuarios de la modernidad, que no te puedes perder. Decide cuál es más de tu estilo y lánzate a conocer estas espectaculares terrazas solo, en pareja o en compañia de amigos. Las noches de verano son las que nos permiten disfrutar de estupendas veladas al aire libre. No hay nada como charlar y tomar algo a la luz de la luna, con música suave, o música marchosa y, en este caso, vistas espectaculares. Porque os presentamos las cinco mejores terrazas del mundo para quedar y dejarse ver. Cinco ciudades, cinco locales y cinco vistas panóramicas, que estamos seguros, no te vas a querer perder. Arquitectura impecable, los mejores chefs, la mejor gastronomía, copas y cócteles, algunas dan auténtico vértigo, pero no puedes renunciar a subir a lo más alto de estas maravillosas terrazas. La mejor experiencia para una estancia inolvidable. Tanto si vives allí, cómo si estás de paso, te aseguramos que no te van a dejar indiferente. Disfrútalas.