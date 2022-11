Castillo de Neuschwanstein ¿quieres descubrir qué esconde el castillo que fue mandado a construir por el "Rey Loco"?

Alemania es un país lleno de castillos y se conocen varios de ellos alrededor del mundo. Pero uno de los más famosos es el de Neuschwanstein, que se encuentra aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Múnich. Tanto es así que es uno de los castillos no solo más visitados de Alemania sino también de Europa. Algo que no es raro, pues tiene una situación privilegiada y una belleza que lo hace parecer recién salido de un cuento de hadas.

Pero además de esto, otra de las cosas que posee el castillo de Neuschwanstein son curiosidades. Y precisamente de ellas es de lo que vamos a hablar en las siguientes líneas. Por ejemplo, ¿sabías que fue mandado construir por el rey bávaro Luis II, también conocido como "el Rey Loco? Pues así fue. Empezó a levantarse en 1869 y su construcción se alargó aproximadamente 23 años. Pero para ese entonces, Luis II ya había fallecido, por lo que nunca llegó a verlo acabado.

El rey murió en el año 1886, cuando solamente se habían terminado 20 de las 200 habitaciones que tiene el castillo. Sin embargo, eso no fue impedimento para que seis semanas después de su fallecimiento se abrieran las puertas al público: 18.000 personas se acercaron a verlo en las ocho primeras semanas.

Aunque no tiene nada que ver con los 1,5 millones de turistas que ahora visitan cada año Neuschwanstein, por aquel entonces también era todo un reclamo turístico. Sin embargo, muchas personas tachaban al castillo de hortera y cursi.

Pasemos ahora a las curiosidades del interior del castillo, pues debes saber que la sala del trono no tiene trono alguno porque, según dicen, el rey Luis II no se creía digno de estar entre los santos que adornaban las paredes. Por otro lado, podemos decir que entre el salón y el despacho se construyó una gruta artificial que rememoraba la leyenda de Tannhäuser. Ahora ya no, pero años atrás tenía incluso una cascada.

Y del interior saltamos al exterior de nuevo, porque tenemos que mencionar que Walt Disney se inspiró en este castillo para construir el suyo y el de algunas películas como el de la Cenicienta. Y es que ya lo decíamos antes: parece sacado de un cuento de hadas. Es tan romántico, tan dulce y tan bonito que fue nominado a ser una de las siete maravillas del mundo. Y aunque finalmente no fue así, eso debe dar una idea de lo que es presenciarlo en primera persona.

Finalmente vamos a hablar de su nombre, puesto que primero se llamaba Nuevo castillo de Hohenswangau en honor a uno de los lugares donde Luis II vivió de niño. Fue tras su muerte cuando se le puso Neuschwanstein.

