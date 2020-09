Schwerin, un castillo y un jardín de cuento de hadas

Ya no se llevan los cuentos de hadas, ahora los relatos van de princesas que se salvan solas y de superheroínas pero eso no significa que nos han dejado de gustar los castillos y palacios con sus torres y sus jardines porque la verdadera belleza, al fin y al cabo, tiene algo de eterna. Por eso hoy viajamos al norte de Alemania, porque el día que recorrimos la ruta de la sal nos quedamos con ganas de desviarnos hacia Schwerin para descubrir su mítico castillo, sus jardines…

Castillo de Schwerin | Pixabay

Este espectacular castillo está ubicado en una isla y, según sea la inclinación del sol, nos regala una estampa magnífica cuando su imagen se refleja en el el lago que lo rodea; este castillo data de 1857 pero no hay que olvidar que, antes de él, esta isla no estaba vacía, ya en 973 había aquí una fortaleza aunque de aquello queda poco… ¿cómo es el castillo actual? 653 habitaciones, así como para empezar y, de ahí en adelante, toda la riqueza y sofisticación que puedas imaginar: columnas de mármol de Carrara, puertas de hierro fundido dorado, estucos en el techo, pisos de marquetería, una colección de porcelana de escándalo… y lo más espectacular: los jardines barrocos que rodean el castillo.

Jardines | Pixabay

Desde 1990 este espectacular castillo es la sede del parlamento regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental; una curiosidad: Schwerin es la capital de este estado es la más pequeña de todas las capitales regionales de Alemania, tiene menos de 100.000 habitantes pero, eso sí, el edificio del parlamento más espectacular del país.

Panorámica de Schwerin con el castillo en primer plano | Imagen de Harald Hoyer en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Qué más debes saber de la ciudad? que es conocida como la ciudad de los 7 lagos porque ese es el número de lagos que alberga en su interior: Burgsee, Fauler See, Grimkesee, Heidensee, Große Karausche, Lankower See, Medeweger See, Neumühler See, Ostorfer See, Pfaffenteich, Ziegelsee y Schweriner See; este último, que es el cuarto lago más grande de Alemania, es el que hoy visitamos para colarnos en el espectacular castillo de Schewrin y sus jardines barrocos.