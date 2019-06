Carmel, un paraíso en la costa oeste de Estados Unidos

En 1771, el padre Junípero Serra estableció la Misión de San Carlos de Borromeo en una loma con vistas a la bahía de Carmel. Pero no fue hasta principios de 1900 cuando el pueblo de Carmel comenzó su crecimiento alrededor de un grupo de jóvenes artistas, escritores e intelectuales que ayudaron a que este lugar fuera conocido a nivel internacional. Y más tarde fue Clint Eastwood, el famoso actor de cine, quién catapultó a Carmel en el mundo al ser elegido como alcalde de la localidad. Carmel-by-the-Sea es quizás uno de los lugares más bellos del mundo. La costa de California, salvaje y perfectamente conservada, se abre aquí en una playa de arena blanca, casi cristalina, que acaba en el pequeño pueblo de estilo europeo. Las casas, la arquitectura, las pequeñas tiendas, las calles llenas de flores, la tranquilidad, es como un pequeño lugar salido de un cuento de hadas. Carmel es un lugar realmente encantador del que te gustaría no salir jamás. Un pueblo de calles empedradas y centros comerciales al aire libre, casas de colores y vida tranquila. Una naturaleza desbordante alrededor. Fauna y vida marina, acantilados y paseos al borde del océano de inmensa belleza. Parque nacionales, sequoyas inmnesas y lugares espectaculares que os vamos a detallar. Carmel es uno de los rincones más especiales de la costa oeste. Podemos empezar por disfrutar de un día de playa. Al pie de la Avenida Ocean, tendida como una manta blanca de la arena cristalina, Carmel Beach nos invita a un día de ocio. Actividades como el surf, el senderismo, o simplemente descansar sobre la arena, y no decimos baños, porque el agua está fría. Estamos en la zona norte y solo los valientes conseguirán darse una zambullida. En Carmel Beach son impresionantes las puestas de sol. Encontraremos un ambiente tranquilo y familiar, Carmel Beach está en el top 10 de las playas a visitar año tras año. Ubicada a lo largo del Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey, la playa ofrece piscinas naturales y bosques de algas marinas en el extremo sur y vida silvestre que incluye lobos marinos, nutrias de mar, delfines y ballenas jorobadas, que a menudo se pueden ver desde la misma arena. Una característica única de la playa de Carmel junto a la arena blanca y el azul del océano, es que puedes acurrucarte junto a una acogedora hoguera en la playa mientras ves la puesta de sol, e incluso disfrutar de un cóctel por la noche. Las normas son, antes de encender el fuego, que las hogueras sólo se permiten al sur de la Avenida 10, y no pueden ser mayores que 3x3x3. Carmel Village es para recorrerlo con calma. Todo en la ciudad es elegante, sus casas, sus restaurantes y sobre todo las tiendas, desde las mejores marcas, hasta las tiendas más normales están concebidas con un gusto exquisito. La arquitectura esta muy cuidada, no hay edificios altos y las calles están empedradas en muchos puntos. Pequeños rincones primaverales y terrazas donde descansar y tomar algo disfrutando del sol. Calles arboladas, pasadizos secretos, encantadores patios y tiendas especiales. Todo está en armonia con la naturaleza y el pueblo está especialmente cuidado hasta el más mínimo detalle. La Misión de San Carlos Borromeo del Río Carmelo, es la misión fundada por el español Fary Junípero Serra. Está considerada como un monumento nacional. Se puede visitar y aprender más de aquellos misioneros españoles que se asentaron en el Pacífico. La celda del beato todavía se conserva. El horario es de 9h 30 a 17h de lunes a sábado y de 10h 30 a 17h los domingos. Desde Carmel no puedes dejar de recorrer la 17 mile drive. Por esta carretera de peaje puedes ver excelentes vistas al océano. Empieza en Spanish Bay, en Monterey y termina en Carmel y puedes parar en la Tor House, una casa construida en la roca con una curiosa historia y el Lone Cypress, probablemente el árbol más fotografiado del mundo. La carretera pasa por Pebble Beach y Pacific Grove, en la península de Monterey en California y abraza la costa del Pacífico. Naturaleza en estado puro, y mansiones increíbles, entre ellas la de Clint Eastwood. El recorrido es impresionante y la costa un paraíso. Y al sur de la ciudad, la joya de la corona de los Parques del Estado de California, Point Lobos State Reserve Natural, un imán para los amantes de la naturaleza. Es impresionante su belleza y fascinante la vida silvestre. Point Lobos es una zona también de reserva marina protegida y sirve de refugio a una gran variedad de peces, aves y mamíferos marinos Point Lobos es uno de los dos únicos lugares donde el Cypress de Monterey se puede encontrar en la naturaleza. Las aguas alrededor de Point Lobos contienen extensos bosques de algas kelp. En la zona están permitidas actividades como el kayak, el buceo, snorkeling y nadar a menos que sea un área restringida o de seguimiento científico.