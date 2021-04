El Caribe dominicano ya está abierto al turismo

La República Dominicana fue uno de los primeros países en abrir sus fronteras al turismo, lo hicieron tomando las precauciones posibles y manteniendo dentro del país una serie de protocolos higiénico sanitarios diseñados para minimizar la transmisión del virus dentro del país; el pasado mes de diciembre la República Dominicana se ofrecía como destino navideño cálido y paradisíaco y ahora, de cara a los próximos meses de primavera y verano, eleva su apuesta ¿la razón? saben que lo están haciendo bien y, para muestra, un par de datos: el incremento de un 39% de la llegada de viajeros al país en marzo respecto al mes anterior y una ocupación hotelera en la última semana de ese mes que rondaba el 70%. Las reservas tanto de vuelos como de hoteles para el segundo trimestre del año animan también al optimismo.

República Dominicana | Pixabay

Es verdad que se mantienen importantes restricciones dentro del país como es el toque de queda, un poco más severo los fines de semana que los días laborables, las restricciones de aforo y la prohibición de celebrar eventos multitudinarios además del uso obligatorio de mascarilla o el distanciamiento social pero no es menos ciertos que ese toque de queda afecta poco a los turistas alojados en los grandes resorts del país porque no aplica dentro de sus instalaciones, es decir, no podrás salir del resort fuera del horario establecido pero dentro del resort podrás moverte libremente (de la playa a la piscina, de ahí a tu suite pasando por el bar o restaurante del resort que quieras probar ese día, visitando incluso, en el caso de que el resort disponga de ella, la zona de shopping y disfrutando de las actividades que organiza el hotel dentro de sus instalaciones manteniendo los protocolos higiénico sanitarios establecidos.

República Dominicana | Pixabay

Además, si te estás planteando escaparte unos días al Caribe dominicano, debes saber que no es necesario que presentes una PCR negativa para acceder al país, basta con que rellenes el formulario de entrada y salida del país en el que confirmas que no has padecido síntomas de COVID-19 en las fechas previas a tu viaje; eso sí, se realizan test aelatorios en el aeropuerto así que podría tocarte hacerlo al llegar a tu aeropuerto de destino, del mismo modo si al llegar al país mostrases algún síntoma susceptible de ser de COVID-19 te someterían a un test.

República Dominicana | Pixabay

Recuerda que es importante que revises las restricciones activas en el momento del viaje, por ejemplo actualmente los viajeros procedentes del Reino Unido sí tienen que presentar una PCR negativa al llegar a la República Dominicana y, si no la llevan, se someterán allí a un test y les obligarán a realizar 7 días de cuarentena; también puede suceder que tu país de origen te exita PCR o test de antígenos negativo al regresar de tu viaje y en la República Dominicana te lo ponen fácil, no sólo podrás hacértelo antes de salir del país sino que en muchos caso será en tu propio hotel.

Más información en Turismo de la República Dominicana