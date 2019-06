Cara a cara con el Gran Tiburón Blanco

Viajamos a Sudáfrica, para bucear junto a este gran depredador, dentro de una jaula que nos protegerá mientras vivimos la emoción de compartir con estos tiburones una parte de su hábitat, y ser testigo de cómo estos súper depredadores se comportan en su espacio natural. Aún así, estos animales imponen lo suyo, y aunque la jaula es segura, esta no es una actividad para tímidos o pusilánimes, sino para auténticos valientes y para amantes de las profundidades marinas.

Se cree que hay menos de 5.000 tiburones blancos en el planeta, y estimaciones recientes sugieren que 2.000 de estos ejemplares se encuentran en aguas de Sudáfrica. El tiburón blanco, también llamado gran tiburón blanco o el gran depredador de los mares vive generalmente en aguas poco profundas y cerca de las costas. Suelen medir unos 4 o 5 metros de largo, aunque en Sudáfrica se han visto algunos ejemplares de hasta 6 metros de largo.

El buceo dentro de una jaula en busca de estos ejemplares es una actividad costera muy popular desde hace algún tiempo y Sudáfrica ofrece algunos de los mejores sitios del mundo para ver tiburones en su hábitat natural. La costa de Sudáfrica tiene muchas bahías e islas pequeñas en las que viven grandes colonias de focas y aves, así como ricas reservas de pescado que atraen a un gran número de estos depredadores.

En los últimos años, la popularidad de este deporte, ha hecho que haya una gran oferta de operadores turísticos que ofrecen a los visitantes esta actividad, por lo que encontrar un tour que se adapte a tus necesidades, no debería ser un problema. La atracción principal en aguas de Sudáfrica es, sin duda, el gran tiburón blanco, aunque es probable que veas otras especies y otras variedades también.

La mejor época del año para ver tiburones en jaulas de buceo es entre abril y octubre. De noviembre a marzo es la temporada de apareamiento, pero aún así, los grandes tiburones blancos se encuentran casi todo el año en aguas de Sudáfrica. Cazan y se alimentan de una gran variedad de peces, focas, leones marinos y hasta delfines, así que en el país encuentran todo lo que necesitan.

Hay varios sitios excelentes para bucear en jaulas alrededor de la costa. Ciudad del Cabo tiene una gran cantidad de operadores en lugares como Hout Bay, Gansbaai, Dyer Island, Kleinbaai, Seal Island, Mossel Bay y la ciudad de Simon. En KwaZulu-Natal operan en Durban y en Rocky Bay.

Y no hay que preocuparse si uno no es un buzo experimentado, porque se puede nadar con tiburones, ya que sumergirse en una jaula de buceo no reviste ninguna dificultad, y no requiere de ninguna experiencia previa. Sumergirse en el océano en una jaula de buceo, es una actividad segura y muy controlada, las jaulas se construyen a medida por seguridad y durabilidad, y las empresas deben tener licencia y el permiso correspondiente del Departamento de Asuntos Ambientales Rama de Océanos y Costas de África del Sur.

Y además, si lo tuyo no es nadar bajo el mar, tranquilo, puedes observar a estos bellísimos e imponentes depredadores desde la seguridad del barco ya que a menudo giran alrededor de la jaula y se ven a simple vista. Y esto no es como en la famosa película de Steven Spielberg, el barco no se lo comen, ni tampoco atacan, eso si, saltan en busca de presas, lo que es una imagen impresionante que nunca olvidarás.

De las aproximadamente 350 especies de tiburones que existen en el mundo, el Gran Blanco siempre ha fascinado a la humanidad por diversas razones. Los tiburones blancos han existido desde hace 70 millones de años, y es sorprendente lo poco que sabemos de estas especies más adaptadas que sobrevivieron incluso a los dinosaurios y a las edades del hielo. Criaturas míticas con las que ahora podemos enfrentarnos cara a cara.