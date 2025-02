Bosque de Bialowieza de Polonia: el último bosque primigenio de Europa

El planeta está lleno de bosques y solo es cuestión de indagar un poco para saber cuál de ellos tiene algo especial. La Avenida de los baobabs, en Madagascar, es un bosque repleto de árboles de más de 30 metros de altura y 800 años de antigüedad; el bosque de bambú de Sagano, en Japón, emite un sonido que forma parte de la lista de "100 sonidos que hay que preservar de Japón" y el bosque de Bialowieza, situado entre Polonia y Bielorrusia, es el último bosque primigenio de Europa.

Este bosque, como ya hemos adelantado, solamente ocupa una pequeña parte entre la frontera de los dos países previamente mencionados: Polonia y Bielorrusia. Pero en sus orígenes, cubrió toda Europa tras la glaciación. Así, hoy en día tenemos la suerte de disfrutar de los restos del que fuera el antiguo Gran Bosque de Lituania, un bosque mixto de inmensas dimensiones.

Este es uno de los motivos por los que resulta un verdadero tesoro de la naturaleza que hay que preservar. Pero no es el único, puesto que también se debe valorar el hecho de que en él habitan un gran número de especies de árboles y plantas (sobre todo fresnos, tilos, olmos, robles, alisos y carpes) y animales, algunos raros y en peligro de extinción.

Bosque de Bialowieza | De Robert Wielgórski a.k.a. Barry Kent - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2052575

De todos ellos, quizá el más importante y por el que más trabajo se hace para preservarlo, es el bisonte europeo. Los expertos señalan que, de no haberse activado su liberación por el parque, hoy estaría ya extinguido. Por suerte, se tomó esa decisión hace décadas y hoy en día hay un puñado de ejemplares en el bosque de Białowieża.

No obstante, mientras que en la parte polaca del parque campan libremente, no ocurre lo mismo en la zona que pertenece a Bielorrusia. Allí, los ejemplares habitan en zonas acotadas en las que hay otros animales que reciben vigilancia especial, como dos híbridos de bisonte y vaca. Visitarlos es bastante complicado, especialmente de ser extranjero, puesto que se debe obtener un permiso del Ministerio de Interior. No obstante, recorrer la parte polaca de este parque, que fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1976 y Patrimonio de la Humanidad en 1979, es bastante más sencillo.

Bisonte en el bosque de Bialowieza | De Henryk Kotowski de Wikipedia en inglés - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109368

De hecho, los visitantes pueden pasear por el bosque a pie, en bicicleta o sobre un carruaje tirado por caballos, aunque en cualquier caso la actividad se llevará a cabo bajo la supervisión de un encargado del parque. No obstante, ni eso ni el hecho de que esta parte sea más pequeña que la bielorrusa, impide que cerca de 100.000 turistas se acerquen hasta allí cada año.

Respecto al resto de animales que habitan en el bosque Białowieża, podemos decir que hay, entre otros, ciervos, alces, corzos, jabalíes, nutrias, tejones, zorros, gatos monteses e incluso lobos y linces. Estos últimos, cabe decir, fueron eliminados de este bosque primigenio, pero se reintrodujeron tiempo después. No ocurre lo mismo con los osos pardos, animales que fueron exterminados en el siglo XIX.