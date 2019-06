La aventura de tu vida en Canadá

Un vuelo en hidroavión privado de 45 minutos desde Vancouver, o 30 minutos de barco desde Tofino para llegar. Y esto es solo la primera parte de una experiencia muy especial. Abierto desde la primavera hasta el otoño, Clayoquot Wilderness Resort, es propiedad de una familia que se dedica a la preservación y el disfrute del entorno natural virgen. Un gran destino para vivir en familia, que los niños van a disfrutar como nadie. Clayoquot Wilderness Resorts and Spa, está ubicado en la Reserva de la Biosfera de Clayoquot Sound, en una de las mejores muestras intactas de bosque templado que quedan en la tierra. Fue fundado en 1997 por la familia Genovese Trust, y allí, las estaciones se han convertido en el triángulo de oro de una aventura que comienza y termina en el pequeño pueblo de Tofino, en la parte más occidental de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, en Canadá. Clayoquot Wilderness Resorts and SPA, satisfará a los viajeros más exigentes. Dos eco-resorts de fama mundial, de gran lujo, de aventura sobrenatural y en la frontera impresionante y hermosa de espacios únicos que quedan en el planeta. El alojamiento se ubica en 20 tiendas de lona de lujo, un campamento al estilo de los grandes safaris africanos de Hemingway y Roosevelt. Pero, no nos vamos a Ýfrica, nos vamos a Canadá. Un asentamiento de lujo, en plena naturaleza, en tiendas espectaculares que cuentan con estufas de propano, decoradas con muebles antiguos, y la mayoría con baño privado con ducha, y otras con servicio individual. Alfombras lujosas y camas vestidas con edredones de plumas e interiores suntuosos. Un amplio espacio común, con dos grandes tiendas de salón, que parecen un club privado, con billares, bar, e incluso, gracias al satélite, un cibercafé. Pero la atracción principal en Clayoquot es la naturaleza indómita que lo rodea, y una lista de actividades variadas que incluyen paseos a caballo, kayaks en el río o en el mar, la observación de ballenas, la búsqueda del oso grizzly, el senderismo, el ciclismo de montaña, el océano y la pesca en el lago. Si te gusta pescar, éste, es sin duda tu destino. Otras actividades destacadas son las excursiones de un día a la isla de Flores, una isla volcánica en las inmediaciones de las Primeras Naciones, y los paseos en barco Zodiac a las aguas termales. Hay incluso tirolinas, escalada y tiro con arco en el campamento. Y todo incluido en la tarifa de aventura de 7 días, todas las actividades, una excelente cocina natural, las bebidas, también las alcohólicas y los traslados en hidroavión. Y los masajes, algo que normalmente no se incluye en este tipo de lugares. Si lo que estás buscando son unas auténticas vacaciones en familia, Clayoquot Wilderness Resort es un destino difícil de superar. Designado en 1999, por el Programa de la Unesco sobre el Hombre y la Biosfera, la Reserva de la Biosfera de Clayoquot Sound está considerada como un hábitat importante para la biodiversidad del planeta por la comunidad internacional. El espíritu de la Reserva de la Biosfera rige las operaciones del resort y forma parte de su columna vertebral en todas las políticas y en el desarrollo sostenible. La Fundación de la familia Genovese Trust, se compromete a existir en Clayoquot Sound de una forma totalmente sensible y ecológicamente sostenible. Este 2014, ofrecen Paquetes Eco Adventure con transferencias privadas en hidroavión o traslado en barco. Carromatos con caballos, alojamiento en carpa, luz de velas por la noche, servicio de cobertura y todos los servicios de habitación, todas las comidas gourmet, snacks y bebidas alcohólicas, actividades personalizadas y guiadas, así como masajes de relajación, en base a la duración de la estancia. Las actividades de aventura guiadas incluyen: equitación, pesca de agua dulce o en el mar, avistamiento de ballenas, interpretación de rastros en la naturaleza, senderismo, kayak en el río o en el mar, tiro con arco, tiro al plato, tiro al blanco, escalada, excursiones a la montaña para ver osos, ciclismo, surf, tirolinas, paintball, escalada de árboles con plataforma. Y actividades disponibles en el año 2014, por un importe adicional, como recorridos en helicóptero para practicar el senderismo, pesca y fotografía. The Healing Motivos Spa ofrece una selección de masajes personalizado. Servicios a la carta que incluyen tratamientos faciales, envolturas corporales y tratamientos del pie. Yoga y Fitness Studio. ¿No os parece el paraíso? Precios desde 3.109 euros por persona para tres noches y 1.554 euros por niño. Un viaje para aventureros a los que les gusta la comodidad.