Australia no es sólo canguros y koalas: todos los animales que puedes ver en el país

Cuando alguien menciona Australia, no podemos evitar pensar en canguros. Esos animales tan adorables que llevan a sus crías siempre consigo, en su marsupio, y a los que siempre nos imaginamos brincando de un lado para otro. Hay quien incluso podrá llegar a recordar que en el país también hay bastantes koalas, otra especie bastante admirada en todos los rincones del mundo y que enamora a todo aquel que la contempla. Pero no solemos ir más allá y este es un gran error que debemos dejar de cometer.

Existen otras muchas especies, algunas de ellas únicas, que consideran Australia como su hogar y que sorprenden a muchos viajeros que no esperaban encontrarlas. No hablamos de todas esas tarántulas peligrosas que en tantas ocasiones aparecen en programas o en las mismas redes sociales y que llegan a atemorizarnos a distancia, sino de animales aparentemente mucho más amables y que no podemos encontrar en otros lugares del globo. ¡Aquí tienes todos los que podrás conocer en tu viaje!

Demonio de Tasmania

Demonio de Tasmania | Flickr

No, no estamos hablando del dibujo animado. Este animal existe en la realidad y podemos encontrarlo en la isla de Tasmania, situada al sur de Australia. Se trata de un marsupial, igual que los canguros, pero una de sus principales diferencias es que es carnívoro. Tiene el tamaño de un perro pequeño y su pelo es oscuro. Si no lo conoces, es muy posible que pienses que se trata de una especie algo diferente y grande de rata, pero nada más lejos. ¡Ah! No te asustes con sus gritos, son una de sus marcas de identidad.

Quol tigre

Quol tigre | Flickr

Seguimos con los marsupiales. Este curso animal, también conocido como quo de cola moteada, es nativo de Australia y puede encontrarse principalmente en Queensland y también en Tasmania. Su pelo es marrón, con manchas blancas, y no suelen ser demasiado grandes, aunque su cola puede alcanzar los 50 centímetros de largo. Uno de los animales más curiosos del país y también de los más bellos.

Wombat

Wombat | Flickr

Si tienes la suerte de cruzarte con este animal, te aseguramos que vas a enamorarte por completo. Los wombats parecen, a simple vista, una especie de osos pequeños, con las patas muy cortas y el pelaje normalmente marrón. Su tamaño no suele superar el metro y su peso llega, como mucho, a los 35 kilos. Son herbívoros y puedes encontrarlos en Australia y, por supuesto, en la isla de Tasmania.

Dingo

Dingo | Pinterest

En este caso no estamos hablando de un animal originario de Australia y, de hecho, podemos encontrarlo en otros lugares del sureste asiático. El dingo es una especie de lobo comúnmente conocida como perro salvaje australiano y tiene una apariencia bastante similar a la de nuestros perros domésticos. Su pelaje suele ser de un tono amarillo tirando a algo rojizo en algunas ocasiones y poseen manchas blancas por la zona del pecho y de las patas. Como ya imaginarás, se trata de una especie carnívora, aunque pueden llegar a comer algunas frutas.

Dugongo

Dugongo | Flickr

Al igual que ocurría con el Dingo, este animal se puede encontrar en otros rincones del planeta, pero no podíamos dejarlo fuera de la lista. El Dugongo es el sirenio más pequeño de la actualidad y hay quien lo compara con los manatíes, aunque simplemente con contemplar una imagen somos capaces de ver las muchas diferencias que les separan. Podrás verlo si visitas el norte de Australia y son herbívoros y bastante pacíficos, por lo que no suponen ningún peligro para ti.

Emú

Emú | Flickr

Se dan un aire a las avestruces, pero estas aves no voladoras son aún más espectaculares. El emú es algo más pequeño que la avestruz y su plumaje suele ser de color gris parduzco, además de poseer la garganta de un curioso color azul pálido. Son omnívoros y, cómo no, pueden ser encontrados en Australia, además de en otras zonas de Oceanía.