Aurora Sky Station, Auroras Boreales en Suecia

La mejor época para disfrutar de uno de los más bellos fenómenos naturales es de noviembre a marzo. Estamos en el momento justo. Si eres un amante de la naturaleza, y no tienes miedo al frío, no lo dudes, escápate cuanto antes al lugar idóneo para vivir un momento fascinante. La Laponia sueca te ofrece aventura, deporte de invierno, experiencias únicas y bosques boreales, fiordos, cañones, cascadas, y sí, auroras boreales. Las luces del norte o norrsken, como se las conoce en Suecia, las maravillosas auroras boreales, son el mayor y más brillante fenómeno luminoso celestial y sobrenatural que jamás se pueda contemplar. Y es precisamente Suecia uno de los mejores lugares del mundo para verlas. La Laponia sueca es una vasta extensión de llanuras, montañas, glaciares, lagos y ríos árticos. Es una zona remota y salvaje y, precisamente por ello, atrae como un imán a los amantes de las actividades al aire libre y a los buscadores de aventura. Prepárate para viajar a la tierra de los -40ºC en invierno, al último vestigio de naturaleza salvaje de toda Europa, a la tierra de los sami, el único pueblo indígena europeo que aún existe. ¿Y dónde vamos? Pues sin dudarlo a la Aurora Sky Station, situada en el Parque Nacional de Abisko que ha sido creada exclusivamente para permitir contemplar en todo su esplendor el mayor espectáculo de luz de todo el planeta. En esta región el cielo está casi permanentemente libre de nubes, no hay ningún otro lugar donde pueda contemplarse con tanta nitidez y exuberancia. Desde la estación de montaña de Abisko, hay un telesilla que nos lleva a la Aurora Sky Station, y allí podemos reservar además una cena por todo lo alto, relajarnos y mirar hacia el cielo para contemplar uno de los mayores espectáculos de la madre naturaleza. La Estación de montaña de Abisko esta en la región más septentrional de la Laponia sueca, a 250 kilómetros en el interior del círculo polar ártico. ¿Y qué más podemos hacer? Pues por supuesto practicar esquí alpino, fuera pista o esquí nórdico. Ponernos unas raquetas de nieve o desplazarnos en trineo tirado por perros hasta un lugar ideal donde pescar en el hielo. Si además deseas disfrutar de una experiencia auténticamente local, prueba la carne de reno y bebe café en torno a una hoguera, acampando con el pueblo indígena sami. Llegar a la Aurora Sky Station es fácil. En tren: Abisko tiene su propia estación de ferrocarril, "Abisko Turiststation". La estación está a 10 minutos del telesilla a la estación de montaña. En coche: Abisko se encuentra a 100 km al oeste de Kiruna y es fácilmente accesible en coche. Se puede conducir todo el camino hasta el telesilla de la estación de montaña. Por Avión: Scandinavian Airlines, SAS, tiene vuelos diarios entre Kiruna y Estocolmo Arlanda. En el aeropuerto hay servicio de autobuses, taxis y oficinas de alquiler de coches. La estación de montaña ofrece diferentes tipos de alojamiento y excursiones guiadas. También cuenta con un restaurante que sirve desayuno, almuerzo y cena. Vivir una aurora boreal al menos una vez en la vida es algo que tenemos que intentar hacer. Existen pocos espectáculos de la naturaleza más bellos que las luces nórdicas. Imprescindible. Pero antes unos consejos: El clima frío del Ýrtico requiere ropa de abrigo extra, sobre todo porque vamos a estar de pie y en el exterior un buen rato para ver las luces del norte. Lo mejor es llevar ropa interior térmica con manga larga y pantalón largo, jersei, bufanda, gorro y guantes. Llevar un calzado un poco más grande de lo normal, para dejar espacio para el aire y los calcetines aislantes. Por último, chaqueta de abrigo como capa externa. Si es posible, no ducharse o tomar una sauna antes de ir hasta la estación de Sky Aurora. Y no use cremas hidratantes a base de agua en la cara, ya que pueden causar congelación.