Anchorage la belleza natural de Alaska

Anchorage es un destino único durante todo el año, una ciudad en la que vas a poder vivir experiencias increíbles solo una vez en tu vida, un lugar donde el espíritu joven y aventurero que llevas dentro tomará la iniciativa. Qué tal pasear sobre un glaciar, o pescar el salmón rey en ríos cristalinos, salir de excursión con vistas de las montañas o volar al Monte McKinley, el pico más alto de Ýmerica del Norte, o hacer un crucero con comodidad a través de Prince William Sound en el golfo de Alaska, rodeado del bosque nacional Chugach, de glaciares y las escarpadas montañas Chugach. Y todo cerca de una gran ciudad, con todas las comodidades, los mejores restaurantes y en alojamientos de lujo. Ahora es el mejor momento para visitar Anchorage, en Alaska. Desde las aguas cristalinas de la ensenada de Cook a los picos más altos de las montañas de Chugach, aventuras salvajes y lo mejor de una ciudad para disfrutar de las vacaciones más especiales de tu vida. Senderismo. Con 155 picos dentro de los límites de Parque Estatal de Chugach, no hay escasez de rutas en Anchorage. Algunos de las ascensos más populares incluyen la montaña O'Malley, Bird Ridge, Mount Baldy y Rendezvous Peak. Puedes ir por tu cuenta o contratar un guía en el Centro de Información de Anchorage. La luz del dsol de medianoche en verano ofrece una gran oportunidad para las caminatas. El Centro de la Naturaleza de Eagle River es un gran lugar a 40 minutos al norte del centro de Anchorage, puerta de entrada al Chugach State Park que está abierto todo el año. Glaciares. Los glaciares han dado forma a la geografía de Alaska durante miles de años. Visitar uno puede ser el viaje de tu vida, y no es necesariamente difícil. En barco, enavión, a pie e incluso sentado en un restaurante de lujo con vistas a siete de los glaciares cercanos. Anchorage es una ventana a estos titanes de hielo. Pasa el día explorando los innumerables glaciares de Prince William Sound. O flota en la cara del glaciar Portage a sólo 30 minutos después de salir del muelle y escucha el sonido, un crescendo retumbando sobre el hielo frente al glaciar. Hay cruceros a los glaciares que van desde una hora hasta un día completo. También puedes remar en un kayak por los lagos de origen glaciar y navegar por los pequeños icebergs que salpican la superficie. O seguir las rutas de senderismo a la punta de un glaciar en uno de los parques estatales o nacionales de Southcentral. Estas maravillas árticas te están esperando. El glaciar es una atracción en Anchorage. Con más de 50 glaciares dentro de los límites de la ciudad, estas antiguas maravillas nos muestran su lado más salvaje. Osos. Los lugares más seguros para ver osos en Alaska están en el parque zoológico de Alaska y el Centro de Conservación de Vida Silvestre. El Zoológico de Alaska en Anchorage es el hogar de los osos locales de diferentes variedades como el oso pardo y el oso polar Ahpun. También viven en el Parque Estatal Chugach, el Parque Nacional de Denali y en Redoubt Bay. Situado a 250 kilómetros al norte de Anchorage por carretera, el Parque Nacional de Denali es una opción muy popular para observar osos y otros animales salvajes de Alaska. Se puede acceder a la zona en avión, en tren o en coche. Los automóviles privados se limitan a las primeras 15 millas. Después hay que coger un autobús para entrar al corazón del parque. Con 19 horas de luz al día en los meses de verano, y su posición geográfica Anchorage te permite maximizar el tiempo durante las vacaciones. La ciudad no duerme desde principios de mayo hasta finales de agosto. Con vistas épicas de las montañas y el cielo, y lugares únicos, Anchorage es un lugar increíble para conocer este verano.