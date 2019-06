Alpe di Siusi, el secreto de los Dolomitas

Las praderas que forman Alpe di Siusi (o Seiser Alm, en alemán) no son una más. Se trata del altiplano a mayor altura de Europa, lo que permite que esta estación invernal de los Dolomitas italianos sea uno de los lugares más interesantes del Viejo Continente para la práctica del esquí. A medio camino entre Cortina d'Ampezzo y Bolzano, y con una altitud media de 1.850 metros, se trata de un área de 57 kilómetros cuadrados que limita con el valle de Gardena y en la que es posible disfrutar de todos los deportes invernales. El próximo 5 de diciembre se dará el pistoletazo de salida a la temporada de este año, que durará hasta mediados de abril y en el que volverá a destacar su Snowpark, considerado uno de los más bellos de Europa (se trata de un área de 1.500 metros cuadrados con todo tipo de obstáculos y saltos para que se puedan hacer todas las cabriolas posibles). El área de esquí de Valgardena ofrece más de 170 kilómetros esquiables, todas accesibles con el Dolomiti Superski Pass. Un funicular que parte de Alpe di Siusi es el encargado de elevarnos hasta el comienzo de las pistas, existiendo 23 diferentes en las inmediaciones, con 60 kilómetros de recorrido. De los 1.060 a los 2.245 metros de altura, 30 km de pistas fáciles, 29 de dificultad media y solo 1 muy difícil. Y a esto hay que añadir un camino de senderismo para esquiadores de 80 km. de longitud. Aquellos que prefieran hacer otro tipo de excursiones siempre pueden visitar localidades pintorescas como Saltiria, Compaccio, Giogo o Piz Giogo, que son las que se encuentran en estas montañas del Sud Tirol. En ellas no dejan de llamar la atención las pequeñas casas de madera que salpican, con sus techos a dos aguas, el paisaje, que en verano, cuando no hay nieve, marcan también la diferencia con respecto a un verde intenso, el de la pradera alpina.