Alójate en la misma mansión que las Kardashian

Hemos dejado atrás el mes de enero, que aunque para muchos es un mes como los demás una vez terminadas las vacaciones de Navidad, para otros, es un mes que se convierte en la ocasión perfecta para huir del frio, del estrés y de la persecución de la prensa.

Este es el caso de la familia Kardashian. Nada como combinar el lujo y la tranquilidad, con el trabajo. Eso es lo que pensó al menos este clan, que nada mejor que unas lujosas vacaciones en la exuberante Costa Rica, pero para que no todo sea un dispendio, aprovechar para seguir con su reality show, Keeping Up With The Kardashian, y en el caso de Kim, recuperarse del disgusto sufrido en París.

Ni cortos ni perezosos, se subieron a dos jets privados, para aterrizar poco después en el Aeropuerto Internacional de Liberia, o Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, uno de los cuatro aeropuertos internacionales de Costa Rica, para trasladarse después a una lujosa mansión ubicada en la fabulosa península de Papagayo.

Villa Manzu | HomeAway

Y de esta lujosa mansión es de la que os vamos a hablar. La propiedad que puedes ver en HomeAway, en la provincia de Guanacaste, no ha sido elegida por las hermanas Kardashian porque sí. Estamos ante lo que para muchos podría ser mucho más que un auténtico palacio. Su idea era disfrutar de unas vacaciones a todo trapo, y simplemente viendo las imágenes que han publicado en las redes sociales, damos fe de que lo han conseguido.

Esta residencia privada en la Península de Papagayo, en la que han pasado sus vacaciones, rodeada de naturaleza y de mar, es el lugar en el que todos quisiéramos perdernos. Estamos hablando de una experiencia cinco estrellas en todos los sentidos.

Villa Manzu | HomeAway

Villa Manzu, que así es como se llama, es una villa privada adaptada a la última, para que disfrutes de una estancia de cinco estrellas.

La casa cuenta con ocho suites únicas, en las que pueden acomodarse hasta 22 personas, personal de servicio a disposición de sus huéspedes, chef privado, conserje, equipo de seguridad, e incluso un especialista en aventuras para organizar excursiones, además de spa con sauna y sala de vapor, y gimnasio.

Villa Manzu se erige como la definición final delo que es el lujo y relax, y ofrece acceso al club de playa cercano, a la marina y al club de golf y tenis en el Hotel Four Seasons. Con increíbles zonas de estar al aire libre y una completa suite de equipos al aire libre, dos piscinas climatizadas y jacuzzi, y una plataforma de yoga, no tendrás problemas para aprovechar el clima cálido de Costa Rica y su hermoso paisaje.

Lo bueno es que también nosotros podemos alojarnos en ella. Eso si tras abonar cómodamente los 17.334 euros que cuesta más o menos cada noche en ella. Eso sí, el desayuno, la comida y la cena están incluidas.

Para los que buscan algo menos tranquilo, y combinar la estancia con algo de diversión, se permite celebrar eventos y fiestas. Y para los que prefieren unas vacaciones activas, cuenta con multitud de opciones al aire libre como dar paseos en barco o en bicicleta, practicar el golf, el tenis, o bien otros deportes acuáticos, y es que la villa dispone de equipo deportivo de pesca, buceo, stand-up paddleboards, de tablas de surf y de kayaks.

Desde luego, las Kardashian no se han equivocado a la hora de escoger destino para sus días de vacaciones. Y por supuesto, la mansión dispone de Wifi, sería imposible subir tantas fotos a Inatagram como han subido, sin estar conectadas al mundo. Más información: Villa Manzu. Home Away

